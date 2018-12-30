يعقد لقاء مع عاشور اليوم واجتماعا آخر مع ربراب لاحقا

الأفافاس يتوسّط لحل نزاع «سيفيتال» مع إدارة ميناء بجاية

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية عن لقاء سيجمع السكرتير الأول بولاية بجاية رشيد شباطي مع الرئيس المدير العام لميناء بجاية جلول عاشور، للاستماع إليه في قضيته مع رجل الأعمال صاحب مجمع «سيفيتال» اسعد ربراب.

أوضحت فدرالية الأفافاس بولاية بجاية أنها تلقّت ردّا من إدارة ميناء بجاية، على خلفية طلبها الذي تقدّمت به إلى الطرفين المتنازعين، إدارة «سيفيتال» وميناء بجاية، بغرض الاستماع إليهما للتوصّل إلى حلّ للنزاع القائم بينهما منذ عدة أسابيع، والذي بلغ مرحلة متقدّمة، ولم ينتهِ رغم فصل العدالة في القضية لصالح إدارة الميناء. وأبرز بيان صادر عن فدرالية جبهة القوى الاشتراكية بولاية بجاية، وموقّع باسم السكرتير الأوّل رشيد شباطي، أنه قد تم تخصيص يوم الأحد (أي اليوم) من أجل اللقاء بالرئيس المدير العام لميناء بجاية جلول عاشور، إثر طلب تقدّم به الحزب قبل أيام، للاستماع لتفسيرات إدارة الميناء بعد رفضها السماح لسفينة تابعة لمجمع «سيفيتال» بدخول الميناء وتفريغ شحنات عتاد وتجهيزات. كما أعلنت فدرالية الحزب عن عقد لقاء آخر مع الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال»، وسيحدد تاريخ اللقاء لاحقا، مشيرة إلى أن أسعد ربراب قد تنقّل يوم الأربعاء إلى مقر الفدرالية، عقب بيان أصدره الحزب إثر منعه نوابه من حضور لقاء دُعوا إليه رفقة نواب من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، للتوسّط في قضية ربراب-ميناء بجاية. وأكد الحزب أنه سيكشف للرأي العام ما ستخرج به هذه اللقاءات التي تهدف إلى إيجاد حلّ بما ينفع مواطني الولاية. وجاءت خطوة الأفافاس، استجابة لطلب من رجل الأعمال أسعد ربراب الذي ما زال يعتقد أنّه تعرّض للظلم، بمنعه من إقامة وحدة خامسة خاصة بسحق البذور الزيتية لإنتاج الصويا داخل الميناء، تضاف إلى الوحدات الأربع التي يمتلكها المجمع، وفقا لاتفاق موقعة بين الطرفين سنة 1998 تتعلق بشغل الأماكن العمومية، والتي سمحت له بإنشاء أربع وحدات تجارية، هي: وحدة تكرير الزيت، وحدة المارغرين، وحدة السحق ووحدة لتكرير السكر، وعندما طلب مساحة خامسة رفضت إدارة الميناء ذلك لأنّ المساحة المتبقية غير كافية، كما أن الاتفاق لا يسمح بذلك، وهو ما دفع الإدارة إلى خلق مناطق شبه مينائية خارج الميناء.

حكيمة ذ