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الإعلان عن النتائج يوم 15 جويلية

انطــــــلاق عمليـــــة تصحيـــــح أوراق البكالوريــــا بعـــد عيــــد الفطــــر

  17 جوان 2017 - 18:46   قرئ 1019 مرة   0 تعليق   الوطني
انطــــــلاق عمليـــــة تصحيـــــح أوراق البكالوريــــا بعـــد عيــــد الفطــــر

كشفت مصادر مطلعة لـ «المحور اليومي» أن انطلاق عملية تصحيح أوراق امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017، سيكون مباشرة بعد عيد الفطر فيما ستنظم وزارة التربية الوطنية اجتماعا مع رؤساء مراكز التصحيح  يوم السبت الموافق للفاتح جويلية، حيث سيتم تحديد كل الإجراءات المتعلقة بطريقة التصحيح وعدد المصححين في كل مادة، وسعر الورقة، وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 15 جويلية القادم. 

 أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن الوزارة وفرت كل الشروط الملائمة لتسهيل عملية تصحيح أوراق الامتحانات لأكثر من 760 ألف تلميذ في مختلف المواد والشعب، كما شددت الإجراءات الأمنية على مستوى مراكز التصحيح لتفادي سيناريو العام الماضي، عندما تم نشر أسماء ونقاط بعض المترشحين من قبل المصححين عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» وبخصوص كيفية التعامل مع بعض حالات التلاميذ الذين مُنعوا من الالتحاق بمراكز الإجراء، بسبب تأخرهم عن الموعد المحدد لانطلاق الامتحانات، أكدت بن غبريت أن قرار الإقصاء لا رجعة فيه، وأن عليهم انتظار السنة المقبلة لإعادة السنة، وحول توقعاتها بشأن نتائج البكالوريا لهذه السنة مقارنة بسابقتها اعتبرت الوزيرة أن نتائج الامتحانات لهذه السنة ستكون أحسن، نظرا  للمناخ الجيد والظروف الطبيعية التي ميزت السنة الدراسية الحالية التي سمحت للتلاميذ بالاستثمار الجيد في مسارهم الدراسي بدون أي اضطرابات أو غلق للمؤسسات التربوية، مما يقود إلى توقع تحقيق نتائج أحسن. فيما يخص الامتحانات الاستدراكية حددت وزارة التربية موعد انطلاقها ابتداء من 21 جوان بالنسبة لكل الأقسام في الأطوار التعليمية الثلاثة ما عدى أقسام السنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والثالثة ثانوي، ومن بين الإجراءات المتخذة لضمان مصداقية البكالوريا لهذه السنة، تأمين المواقع الذي تم وفق مخطط مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع إعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة، وتقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان، وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة، والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع، علاوة على منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء، وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك. 

  نبيل شعبان  

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