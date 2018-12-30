لجنة تحقيق تحلّ اليوم بالمصنع بعد فضيحة التعطل المفاجئ لوحدة الأوكسجين «1»

محجوب بدة يسارع إلى احتواء فضائح مركب الحجار

أوفدت وزارة الصناعة والمناجم، لجنة تحقيق إلى مركب الحجار لإعداد تقرير مفصل حول فضيحة توقف مركب الحجار عن مرحلة الإنتاج، بعد التعطل المفاجئ الذي مس وحدة الاكسجين «1» بالرغم من دخوله مرحلة الإنتاج قبل ثلاثة أشهر فقط.

أسرت مصادر مطلعة لـ «المحور اليومي»، أن الوافد الجديد لوزارة الصناعة والمناجم الوزير محجوب بدة أمر بإيفاد لجنة تحقيق إلى مركب الحجار اليوم، للتحقيق حول الوضع الكارثي الذي آل إليه مجمع الحجار وتوقفه عن الإنتاج، جراء العطب المفاجئ الذي مسّ وحدة الأوكسجين «1» على مستوى الفرن العالي رقم 2، والذي كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة من أجل إعادة تهيئته وإدخاله في مرحلة الإنتاج، أين استنزفت عملية صيانته وتأهيله ما يقارب 1 مليار دولار ضُخت على مرتين، حيث يحرص الوزير على الوقوف شخصيا على الوضع في مركب الحجار، بعدما أمر اللجنة بإعداد تقرير مفصل حول الفضيحة. كان تعطل وحدة الأوكسجين «CO 1» التي تعد العصب الرئيسي للفرن العالي رقم «2»، كونها الوحدة المسؤولة عن أكسدة الحديد من الساخن إلى البارد، القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت الوزير يعيد النظر في طريقة تسيير مركب الحجار. وكشفت ذات المصادر، أن الوزير بدة عازم على إحداث ثورة حقيقية في مركب الحجار وتغيير جذري على رأس مجمع إيميتال، بعد فضائح تبديد المال العام وفشل في تسيير المركب، حيث سيشمل التغيير كبار المديرين التنفيذيين الذين أظهروا نتائج سلبية في عملهم، كما سيخوض الوزير في ملف تسيير العديد من مدراء فروع التابعة لمجمع إيميتال من طرف متقاعدين سابقين من مختلف القطاعات، خاصة في قطاع البناء، على غرار رئيس المدير العام لمجمع سيدار محمد يزيد تواتي الذي يشغل كذلك رئيس مجلس إدارة المناطق الصناعية، ويبدو أن الوافد الجديد على رأس قطاع الصناعة سيجد نفسه أمام تحديات صعبة وإرث كبير تركه الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، الذي عمّر في القطاع قرابة ثلاث سنوات دون تحقيق الأهداف المسطرة، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وخلق ثروات جديدة، بعد الصدمة البترولية التي شهدتها الجزائر، جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، ولعل الوضع الذي مر به مركب الحجار والظروف المحيطة به منذ خروج الشريك الأجنبي «أرسلور ميتال» وفشل مسؤولي مجمع «إيميتال» في إعادة بعث الروح داخل عملاق الحديد والصلب للجزائر من أبرز الملفات التي تنتظر الوزير محجوب بدةّ للفصل فيها وإيجاد حلول نهائية للأزمة التي يشهدها مركب الحجار من تأخر في إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 02 لأكثر من سنة ونصف، وعليه فإن الوزير مطالب بوضع استراتيجية جديدة لإعادة الروح وضخ دماء جديدة لمسيرين ذوي اختصاص وكفاءة، بإمكانها أن تعيد صناعة الحديد والصلب بالجزائر إلى عهدها السابق، ومن ثم تنويع الاقتصاد وخلق الثروات لمجابهة أزمة انهيار أسعار النفط التي أثرت سلبا على الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني. كان وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة أجرى حركة تغييرات في قطاعه، شملت إنهاء مهام مسؤولين كبار، على غرار المدير العام لترقية الاستثمار، والمدير العام لتسيير القطاع العام التجاري بالوزارة، كما أنهى الوزير الجديد مهام كل من المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم.

لطفي العقون