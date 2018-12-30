ابتداء من 20 جوان الجاري

تقديم صب معاشات أزيد من مليوني ونصف متقاعد قبل عيد الفطر

يستفيد أزيد من مليوني ونصف متقاعد من صب مسبق لمعاشاتهم قبل عيد الفطر، حيث سيحصلون على رواتبهم يوم 20 جوان بدلا من 22، ويوم 21 من نفس الشهر بدلا من 24 و26 من الشهر الجاري.

كشف وزير القطاع مراد زمالي، عن تقديم موعد دفع منح ومعاشات المتقاعدين، حيث قال على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، «إن المتقاعدين سيحصلون على رواتبهم يوم 20 جوان عوض 22 ويوم 21 من نفس الشهر بدلا من 24 و26 من الشهر الجاري، وستتم هذه العملية بالتنسيق بين مصالح الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح بريد الجزائر». جاء هذا القرار من أجل تمكين المتقاعدين من الاستفادة من معاشاتهم قبل حلول عيد الفطر، أين تكثر المصاريف على العائلات الجزائرية لاقتناء ملابس العيد ومستلزماته مواد صناعة الحلويات وغيرها في ظل الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار مختلف السلع والخدمات، وتراجع القدرة الشرائية للعديد من المواطنين في السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن تعلن العديد من القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة عن تقديم تواريخ صب رواتب مستخدميها ككل سنة بمناسبة عيد الفطر المبارك. من جانب آخر، تعرف مراكز البريد عبر مختلف ولايات الوطن اكتظاظا كبيرا من المواطنين خلال هذه الأيام، الذين توجهوا لسحب رواتبهم استعداد لمصاريف عيد الفطر، بالمقابل تعهدت مؤسسة بريد الجزائر بتلبية طلبات جميع زبائنها، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وعشية عيد الفطر، من خلال فتح غالبية مكاتبها، بغية تمكين أصحاب الحسابات البريدية الجارية من سحب أموالهم.

لطفي العقون