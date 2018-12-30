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بعد تداول أخبار حول تصدير 10 أطنان يوميا

الجزائر لم تتلق أي طلب من قطر لتزويدها بالخضر والمواد الغذائية

  17 جوان 2017 - 19:05   قرئ 637 مرة   0 تعليق   الوطني
الجزائر لم تتلق أي طلب من قطر لتزويدها بالخضر والمواد الغذائية

 نفت مصادر مؤكدة لـ «المحور اليومي» طلب قطر من الجزائر تزويدها بالخضروات والفواكه لمواجهة تداعيات «الحصار» المفروض عليها من ذرف دول الخليج، مؤكدة أن قطر والجزائر تبحثان عن حلول «سياسية» للأزمة بعيدا عن مجال الاستيراد والتصدير. 

قالت ذات المصادر، إن الجزائر لم تتلق أي مراسلة عبر برقية استعجالية كما تم تداوله تؤكد بموجبها على أهمية تزويد قطر بكميات معتبرة من الخضروات، بعد الأزمة الدبلوماسية التي ضربت دول الخليج وعُزِلت إثرها قطر، كما أشار ذات المصدر إلى أن مزاعم طلب قطر أن تكون الخضروات ناضجة لتوجه مباشرة للاستهلاك العام لا أساس لها من الصحة، خاصة أن العديد من الدول على رأسها إيران فتحت خطا جويا خاصا لتصدير الخضروات والفواكه يوميا إلى دولة قطر عبر مطار مدينة شيراز، كما أن السلطات القطرية أرسلت في وقت سابق وتحديدا قبيل شهر رمضان فريقا من المفتشين لمعاينة الأرضية المستعملة في غسل الخضروات، وأبدوا تحفظات وطالبوا بتحسين الطريقة قبل توسيع قائمة الصادرات التي ستشرف عليها المديرية المتوسطية للتبريد لخضروات وفواكه أخرى بكميات مختلفة. من الجانب السياسي، أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر سلطان بن سعد سلطان المريخي، الخميس، بالموقف «المشرف» للجزائر من أزمة بلاده مع جيرانها في منطقة دول الخليج، من خلال دعوتها إلى تغليب لغة الحوار، وقال الوزير القطري في تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إن «موقف الجزائر مشرف، كونها أول بلد يصدر بيانا يدعو فيه إلى الحوار، وهو ما نسعى إليه مع العديد من الدول الشريفة في المنطقة»، مضيفا أن «الجزائر، باعتبارها بلدا كبيرا في العالم العربي، يمكنها أن تلعب دورا في العلاقات العربية -العربية، وهذا بالنظر إلى تأثيرها في المنطقة»، وفي ذات السياق، أكد سلطان بن سعد سلطان المريخي، أن الهدف من زيارته إلى الجزائر، يتمثل في بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات حول ما يجري في الخليج بيننا وبين السعودية والإمارات والبحرين. ونشر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، تغريدة في تويتر، كتب فيها أن «الجزائر تجدد دعمها للحوار بين الأشقاء كسبيل لتجاوز الخلافات بين الدول»، وتغريدة ثانية قال فيها، إن «وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، يشيد بدور الجزائر وموقفها المتزن إزاء الأزمة التي تعرفها منطقة الخليج». 

أسامة سبع  

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