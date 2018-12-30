قافلة مساعدات جزائرية تنطلق بحرا نحو غزة

تنطلق، بعد ظهر اليوم الأحد، من الجزائر، قافلة مساعدات، موجهة إلى قطاع غزة في رحلة بحرية نحو ميناء العريش شمال شرق مصر، وفق ما أفاد به المنظمون.

وقال تهامي مجوري، القيادي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: "إن قافلة المساعدات الإنسانية ستنطلق الأحد لفائدة إخواننا في قطاع غزة عبر باخرة من ميناء الجزائر العاصمة نحو ميناء العريش المصري قبل النقل برا عبر معبر رفح نحو القطاع".

وتابع: "هذه القافلة هي الرابعة من نوعها بالنسبة لجمعيتنا ويجري التحضير لها منذ سنتين تقريبا وقد تلقينا قبل أسابيع الضوء الأخضر من السلطات المصرية".

ووفق مجوري، وهو أحد أعضاء اللجنة المشرفة على القافلة، فإنها تحتوي على "مساعدات طبية وملابس ومستلزمات منزلية إلى جانب أدوات مدرسية موجهة لطلاب القطاع المحاصر، تم جمعها في إطار حملة تبرعات شعبية في الجزائر".

وأشار إلى أن رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية عمار طالبي سينظم في وقت لاحق اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بميناء الجزائر العاصمة، لإعلان الانطلاق الرسمي للقافلة.. فيما يتوجه وفد آخر لاستقبالها بميناء العريش، من أجل الإشراف على تسييرها نحو القطاع.