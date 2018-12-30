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توقع يوم الأحد 25 جوان أول أيام عيد الفطر المبارك

  18 جوان 2017 - 10:55   قرئ 332 مرة   0 تعليق   الوطني
توقع يوم الأحد 25 جوان أول أيام عيد الفطر المبارك

أوضحت جمعية «إبن الهيثم للعلوم والفلك» بمدينة «عين فكرون»، بأن أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون يوم الأحد 25 جوان الجاري، حيث سيكون رمضان لهذه السنة 29 يوما، ولن يكمل عدّته.

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن الحسابات الفلكية الدقيقة لجمعية «ابن الهيثم للعلوم والفلك» في «عين فكرون»، تؤكد بأن الاقتران المركزي سيكون يوم السبت 24 جوان على الساعة 2:31 بالتوقيت العالمي، حيث سيكون شهر رمضان لهذا العام 29 يوما، وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 25 جوان.

وحسب البيان، فإن الهلال سيغيب مساء يوم السبت 29 رمضان 1438 في المملكة العربية السعودية، بعد غروب الشمس بفترة تتراوح بين 17 و23 دقيقة، كما تختلف مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس على الكرة الأرضية، حيث سيغيب في جنوب إفريقيا بـ42 دقيقة، كما تزداد إمكانية رؤية الهلال كلما اتجهنا جنوب وغرب الكرة الأرضية، ففي أستراليا سيغيب الهلال بعد غروب الشمس بـ 21 دقيقة، وهناك سيتم إعلان العيد فيها وإمكانية رؤية الهلال في جنوب الجزائر وفي موريتانيا والسودان ومصر، وبما أن الهلال سيشاهد في هذه المناطق، وسيغرب في جميع الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس، فعليه ستعلن أغلب الدول العربية والإسلامية الأحد 25 جوان 2017 أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبناءً على معطيات هلال شهر شوال، فسيكون أول يوم عيد الفطر في كل الدول العربية والإسلامية يوم 25 جوان 2017 .

هذا وأكدت الجمعية بأنها تقوم فقط بتقديم الدراسة العلمية المتعلقة بظروف رؤية الهلال، وذلك بناءً على حسابات علمية صحيحة ودقيقة، أما قرار إثبات بداية الأشهر القمرية، فهو يعود إلى لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، وهي الجهة الرسمية للإعلان عن عيد الفطر.

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