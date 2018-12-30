يوافق الإنقلاب الصيفي

الجزائريون يصومون أطول نهار من رمضان هذا الأربعاء

سيكون الجزائريون هذا الأربعاء مع موعد صيام أطول نهار في رمضان على مستوى العالم العربي بمدة تقدر بـ16 ساعة و35 دقيقة في العاصمة حسب ما كشف عنه بيان صادر عن جمعية البوزجاني الفلكية.

واعتمد البيان على الحسابات الفلكية. سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيشهدون هذا الأربعاء 21 جوان الموافق لـ26 رمضان الجاري، أطول نهار في السنة وهو ما يعرف فلكيا بالانقلاب الصيفي ما يعني حلول أول أيام فصل الصيف، حيث ستسقط أشعة الشمس عموديا على مدار السرطان.

ونظرا لتزامن حلول الصيف هذه السنة مع أواخر شهر رمضان الكريم، فإن الشمس ستبلغ أعلى ارتفاع لها في كبد السماء في الجزائرالعاصمة بزاوية 77 درجة حوالي منتصف النهار و50 دقيقة بالتوقيت المحلي.