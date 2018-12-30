الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق نفق خرّاطة وعودة حركة السير إلى طبيعتها

تمكن عناصر الحماية المدينة، من اخماد الحريق الذي شب دخل نفق خرطة، الواقع على مستوى الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف، بعد الصعوبات التي واجهوها بسبب الدخان الكثيف وانعدام الرؤية داخله.

وأظهر تسجيل مصور، نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، خروج السيارات من النفق بعد مضي حوالي نصف ساعة من الإنتظار بسبب الدخان الكثيف الذي غمر كل النفق.

وقالت مصادر متطابقة، أنّ الحادث لم يخلف خسائر بشرية ومادية ونجا كل من كان داخل النفق.

للتذكير، اندلع حريق مهول داخل نفق خراطة إثر احتراق سيارة داخله.