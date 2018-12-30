ولاية الجزائر تشارك في المؤتمر العالمي ال12 ميتروبوليس بمونتريال

ستشارك ولاية الجزائر ابتداء من يوم الاثنين المقبل في المؤتمر العالمي ال12 ميتروبوليس و هو الجمعية الدولية لكبرى العواصم و المدن تم إنشاؤها منذ 30 سنة وتضم 140 عضوا، حسبما علم من مصالح ولاية الجزائر.

وأضاف نفس المصدر أنه سيشارك في المؤتمر العالمي ال12 ميتروبوليس المقرر إجراؤه بين 19 و 22 يونيو صانعو القرار في كبرى مدن العالم إضافة إلى فاعلين عموميين و مؤسساتيين و خواص و أكاديميين

و اتخذت طبعة هذه السنة "رهانات شاملة: مدن كبرى تتحرك" موضوعا رئيسيا لها حيث سيتم التطرق خلالها إلى العديد من المسائل على غرار المدن الكبرى الذكية و التنمية المستدامة و التعايش

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء سيسمح ب"تجسيد انضمام ولاية الجزائر إلى المرصد الدولي لرؤساء البلديات حول التعايش الذي اطلقه حاكم مونتريال دونيس كودير سنة 2015 مضيفا أنه من المرتقب أن يلتقي والي العاصمة عبد القادر زوخ و حاكم مونتريال من أجل التوقيع على تعديل اعلان الصداقة و التعاون اللامركزي بين المدينتين الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 21 مارس 1999