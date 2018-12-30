تسديد ديون مقاولات البناء قبل نهاية جوان

صرح رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية بوعلام جبار، اليوم الأحد، بأنه سيتم سداد الديون التي تقع على عاتق البنوك تجاه مؤسسات البناء سيكون قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد المتحدث، في حوار له مع القناة الإذاعية الثالثة، على التزام البنوك العمومية بتمويل البرامج السكنية بما في ذلك برامج "عدل" والترقوي العمومي، حيث اعتبرها أولوية في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بدفع قرابة الـ30مليار دينار من أجل إعادة استكمال البرامج السكنية حسب المتحدث.

وبناء على هذا سيتم - حسب ذات المسؤول- تدارك التأخير المسجل في دفع مستحقات مؤسسات الإنجاز والبناء قبل نهاية جوان الجاري، فيما يستكمل تمويل باقي البرامج السكنية إلى غاية آخر السنة و البرامج المسجلة لعامي 2018و2019 .

وأضاف بوعلام جبار، فيما يتعلق بنقص السيولة، إن البنوك تمنح قروضا بنسبة تتجاوز الـ70 بالمئة لدعم الاستثمارات مؤكدا السعي للمضي في تمويل الاقتصاد وبلوغ نسبة نمو تقدر ب 17 بالمئة نهاية العام، ومعبرا في ذات الوقت عن تسجيل مؤشرات إيجابية للوتيرة الحالية "المحترمة" على حد تعبيره.

في ذات الصدد عزى المسؤول أسباب نقص السيولة إلى انخفاض عائدات النفط والاستهلاك الكبير للقروض، مشيرا إلى أن التوجه القائم على تنويع منتوج الادخار وتطوير جمع الموارد المالية.