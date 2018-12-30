المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعدّ دراسة حول اللاجئين الموجودين بالجزائر

فافا بن زروقي تتفقد مصلحة مرضى السرطان بمستشفى قسنطينة

وقفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيد لخضر أمس، على النقائص التي تعرفها مصلحة طب الأطفال لمرضى السرطان بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، وذلك في زيارة فجائية قامت بها المعنية على أن تعمم عبر مستشفيات الوطن لاحقا، فيم كشفت عن دراسة تضم جميع الفاعلين حول مشكلة اللاجئين الموجودين على التراب الجزائري سيتم عقدها يوم غد، وحلت فافا بن زروقي سيد لخضر رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس، بولاية قسنطينة، أين قامت بزيارة لمستشفى قسنطينة الجامعي، ووقفت على النقائص الموجدة بمصلحة طب الأطفال لمرضى السرطان ـ حسب تصريحات المرضى وأوليائهم وكذا الطاقم الطبي العامل ـ حيث أكدت المعنية تسجيل جميع النقائص والملاحظات حول سير المصلحة قبل تقديمها لاحقا في تقرير للجهات المختصة، كاشفة في ذات السياق عن العزم على تكثيف هذا النوع من الزيارات الفجائية وتعميمها على مختلف مستشفيات الوطن، للوقوف على الظروف الحقيقية التي يعمل بها مستخدمو القطاع والتي يعيشها المرضى يوميا. وفي ذات الإطار أكدت رئيسة المجلس الوطني على هامش زيارتها لمستشفى قسنطينة عن دراسة وضعية اللاجئين الأجانب بالجزائر يوم غد، وذلك من طرف جميع الجهات الفاعلة لتقديم مقترحات فيما يتعلق بالتكفل بهم والتعامل معهم.