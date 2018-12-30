الكشف عن نتائج التوجيه يوم 28 جويلية

انطلاق التسجيل بالجامعات للناجحين في البكالوريا يوم 15 جويلية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التسجيل الجامعي بالنسبة للناجحين في شهادة البكالوريا سيكون بداية من تاريخ 15 جويلية -وهو اليوم الذي سيتم فيه الكشف عن نتائج البكالوريا- إلى غاية 17 من نفس الشهر، فيما سيتم الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 28 جويلية.

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا الرزنامة الخاصة بالدخول الجامعي بشكل عام وانطلاق التسجيلات بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لهذه الدورة، حيث تم الكشف في هذه الرزنامة عن أبرز تواريخ ومواعيد التسجيل والالتحاق بالمدارس العليا والجامعات والمدارس الجامعية، حسب المعدلات المتحصل عليها، بداية بالتسجيل الإلكتروني الذي خصصت له الوزارة موقعين اثنين لتسهيل الأمور على الناجحين الجدد، تفاديا لتكرار سيناريو التشبع الذي يطال الموقع مع بداية مرحلة التسجيل. وحسب الرزنامة دائما فإن المؤسسات الجامعية ستفتح أبوابها في وجوه الناجحين بداية من تاريخ 13 جويلية، على أن تنطلق التسجيلات بداية من يوم 15 جويلية -وهو اليوم الذي سيتم فيه الكشف عن نتائج البكالوريا- وتدوم إلى غاية 17 من نفس الشهر، في خطوة من وزارة التعليم العالمي لمرافقة الطلبة منذ اليوم الأول، لتكون مرحلة تأكيد التسجيلات مع بداية الأسبوع الثاني، وستدوم لمدة يومين ما بين 18 و19 من نفس الشهر، لتأتي فيما بعد مرحلة معالجة الرغبات والتي ستكون على مدار أسبوع كامل، حيث سيتكمن الطلبة من دفع رغباتهم بداية من يوم 20 جويلية إلى غاية 27 جويلية. وبعد المرور بكل هذه المراحل تعلن وزارة التعليم العالي عن نتائج التوجيه بتاريخ 28 جويلية، لتكون المرحلة الأخيرة التي ينهي بها الناجحون تسجيلاتهم الأولية. أما فيما يخص الالتحاق بالمدارس العليا والمعاهد، فقد تم الإعلان عن بدايته في نفس يوم الإعلان عن التوجيه إلى غاية نهاية الشهر، ليسدل الستار على تسجيلات السنة الجديدة 2017 / 2018.