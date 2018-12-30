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من خلال تكوين ملازمين أوائل للشرطة من الذكور والإناث

المديرية العامة للأمن الوطني تفتح باب التوظيف لسنة 2017

  18 جوان 2017 - 19:27   قرئ 990 مرة   0 تعليق   الوطني
المديرية العامة للأمن الوطني تفتح باب التوظيف لسنة 2017

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة التوظيف وتكوين ملازمين أوائل للشّرطة ذكورا وإناثا، لسنة 2017، التي كانت قد أعلنت عنها ذات المصالح أمس في بيان لها، وتدخل ضمن جملة المسابقات التي تطلقها هذه الأخيرة كل سنة.

 

تضمن البيان مجموعة الشروط التي لابد أن تتوفر في المترشح الذي سيشارك في المسابقة، حيث اشترطت المديرية العامة للأمن الوطني أن يتراوح سن الراغب في المشاركة بين 22 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر، وأن يكون متحصّلا على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة، فضلا عن شرط التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية، كما يضيف البيان أن من الضروري أن يضم ملف التّرشح طلبا خطيا ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين وبطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح، وتكون متوفرة على موقع الإنترنت. وتودع الملفات ابتداء من تاريخ نشر الإعلان في مصالح الشرطة المحلية، على غرار أمن الولاية المقر وكذا أمن الدائرة. وحسب ذات الإعلان، فإنه يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا استكمال الملف الإداري بنسخة عن الوثيقة التي تثبت وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، شهادة جنسية جزائرية، إضافة إلى 3 شهادات طبية، الأولى خاصة بطب الأمراض الصدرية، والثانية بطب العيون، أما الشهادة الطبية الثالثة فتكون خاصة بالطب العام، كما يرفق الملف بشهادة السوابق العدلية وشهادة الإقامة، شهادة الميلاد رقم 13، شهادة قياس القامة، بالإضافة إلى شهادة عائلية للمتزوجين، ناهيك عن صورتين شمسيتين.

 منيرة ابتسام طوبالي

 

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