ناشد السلطات التدخل وإجراء تحقيق

عريبي يطالب بفتح دورة استثنائية للمقصيين من البكالوريا

دعا النائب حسن عريبي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، إلى فتح دورة استثنائية للمترشحين المقصيين من البكالوريا والمقدر عددهم بـ 2000 مترشح، داعيا في ذات السياق السلطات العليا في البلاد إلى مباشرة فتح تحقيق في هذه القضية التي أسالت كثيرا من الحبر.

اعتبر النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، أن إقصاء طلبة البكالوريا جاء من قِبل رؤساء مراكز الامتحان في كثير من الثانويات على المستوى الوطني، وهي الخطوة التي لم تراع أو تحترم ظروف التلميذ، من خلال إجراء يشبه عسكرة البكالوريا، وقال شاهدنا صور عشرات الأمهات والتلاميذ وهم يبكون ويستغيثون من أجل التدخل بعد إقصائهم لمجرد تأخر بدقيقة أو دقيقتين . وأشار حسن عريبي إلى أنه كان من الواجب أن تكون هناك حملة وطنية لمساندة الطلبة المقصيين في الامتحان المصيري من عموم التلاميذ لتجنب عدم إقصائهم، والمطالبة بمقاطعة البكالوريا إلى أن يتم تدارك ما حصل لبقية الطلبة المقصيين جرّاء هذه الإجراءات الظالمة الجائرة حسبه. وناشد عريبي السلطات العليا في البلاد التدخل ومباشرة التحقيق في قضية الطلبة المقصين، كما استغرب ذات المتحدث عدم اتخاذ المسؤولة الأولى عن القطاع الإجراءات الضرورية في وقتها لتفادي إقصاء هذا العدد الكبير من الطلبة على المستوى الوطني وحرمانهم من اجتياز شهادة البكالوريا التي تعتبر مصيرية. كما تطرق عريبي في ذات السياق إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزيرة التربية الوطنية منذ استلام منصبها على رأس الوزارة، واصفا إياها بالسلبية في نظره. ومعروف عن هذا النائب البرلماني مهاجمته الدائمة للقرارات التي تتخذتها بن غبريت، والتي تصب جلها في خانة النهوض بقطاع التربية الذي ما زال يعاني من بعض المشاكل التي جاءت نتيجة التراكمات الحاصلة في القطاع. من جهتها، استبعدت المسؤولة الأولى عن القطاع في ردها على سؤال إقامة دورة ثانية للمقصيين من شهادة البكالوريا بسبب التأخر.