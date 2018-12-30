تطابق وجهات النظر الجزائرية والإيرانية حول مكافحة الإرهاب واحترام سيادة الدول

أكد وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف, هذا الأحد بالجزائر العاصمة, على تطابق وجهات النظر بين الجزائر وبلاده بخصوص مسألة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب, احترام أراضي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وقال الوزير الإيراني في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل, أنه تم خلال المحادثات "تبادل وجهات النظر والآراء المشتركة بخصوص ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب واحترام سيادة ووحدة أراضي الآخرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذا ضرورة الحوار للتوصل الى الحلول السلمية للنزاعات والخلافات"

وأوضح أنه تطرق أيضا مع مساهل إلى "القضايا الإقليمية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف", مشيرا الى أن المحادثات كانت "جيدة وبناءة".وبالمناسبة, اعتبر رئيس الدبلوماسية الإيرانية أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيران "متينة جدا" في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية. وأشار الى وجود "مشاورات دائمة وحوار مستمر" بين البلدين بخصوص مختلف القضايا. وأضاف في هذا السياق أنه تم التطرق في هذا اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك التعاون المصرفي والاقتصادي والطرق الكفيلة بتفعيل ودفع هذه العلاقات نحو الإمام أكثر."من جهته, أكد مساهل أنه تم خلال لقائه مع نظيره الإيراني "تقييم آليات التعاون الثنائي ومناقشة الأوضاع الراهنة في العالمين العربي والإسلامي".وتم بالمناسبة - يضيف مساهل- "عرض المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب ودور الديمقراطية في مكافحة هذه الآفة", بالإضافة إلى "مسألة حل النزاعات وموقف الجزائر المعارض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول وضرورة احترام سيادتها".وجدد بهذا الخصوص موقف الجزائر قائلا : "حتى وإن تعلق الأمر بالوضع في سوريا أو ليبيا أو العراق, فنحن ننطلق دائما من موقف واضح هو أن الحل يتم داخليا بين المعنيين مباشرة دون أي تدخل أو ضغط سياسي من الخارج".وأكد في ذات السياق على أهمية "احترام سيادة الشعوب وإرادتها واختياراتها"

الوزير الأول تبون يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل الوزير الأول, عبد المجيد تبون, هذا الأحد, وزير الخارجية الإيراني, محمد جواد ظريف, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المحادثات التي جرت بحضور وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, تناولت أساسا "تطور العلاقات الثنائية, حيث عبر الطرفان بهذا الخصوص عن "إرادتهما لدعم هذه العلاقات".كما سمح اللقاء -يضيف نفس المصدر- بتبادل وجهات النظر حول "القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك, لاسيما تلك المتعلقة بأزمة الخليج". وبالمناسبة, ذكر الوزير الأول بـ"موقف الجزائر الذي يدعو للحوار بين جميع الأطراف".وكان وزير الخارجية الإيراني قد حل اليوم بالجزائر في زيارة تندرج ضمن جولة يقوم بها إلى بلدان منطقة شمال إفريقيا