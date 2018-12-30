تطابق وجهات النظر الجزائرية والإيرانية حول مكافحة الإرهاب واحترام سيادة الدول

شريط الاخبار
اعتراف بالأمازيغية وحراك اجتماعي صاخب وعين على رئاسيات 2019 تقارير أمنية أوروبية تحذر من عودة "جهاديين" جزائريين سيغادرون سجونها قريبا قايد صالح يحذّر العسكريين المتقاعدين من الخوض في السياسة ويهدد بالمتابعة القضائية "الأفلان" يسيطر على غرفتي البرلمان وحزب أويحيى يسجل انتكاسة جماعة إرهابية تنشر الفكر الجهادي عبر قنوات إلكترونية برنامج الكأس يثبت محدودية زطشي ومدوار في التسيير إعداد قائمة بأسماء المرضى المحتاجين لزراعة الكلى قيطوني: "الحكومة وحدها من تقرر رفع سعر الكهرباء" انتكاسة للأرندي والأفلان يحافظ على معاقله التاريخية الأفلان يقايض بالمناصب التنفيذية في البلديات و الأرندي بـ قسيمات الشراء شبكات إجرامية منظمة تموّل تنظيم " داعش " بأموال "الحراقة " إحصاء أساتذة عقود ما قبل التشغيل "دي أي بي" قبل 10 جانفي جزائريون وأجانب يبدعون في التمويه لتهريب الممنوعات من وإلى الجزائر بنك الجزائر يحدد نظام جديدا للممارسية المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية مدراء ورؤساء عمروا ربع قرن على رأس الجامعات والمعاهد والكليات الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على سياح بمصر تجار أسلحة حربية يستوردون مسدسات آلية تركية لتمويل عصابات الإجرام الجزائر المستورد الأول للأسلحة الألمانية‎ بـ 802 مليون أورو «الريفيون « يتسبب في ندرة العملات والتهاب أسعارها في السوق السوداء التحاليل المخبرية تنفي احتواء مسحوق «أميلا» على مادة البيرازول وزارة الفلاحة تأمر بغلق أسواق الماشية لمنع انتشار الطاعون بوتفليقة "يتجاهل" دعوات تأجيل الانتخابات "حج" جماعي للجزائريين نحو تونس واكتظاظ بمراكز العبور ساعات قبل "الريفيون" بوشارب في أوّل تحدٍّ انتخابي وأويحيى على موعد مع "التأكيد" إجراءات خاصة لتأمين الممثليات الدبلوماسية المحتفلة بـ"الرفيون" تفكيك 5 شبكات محترفة في تنظيم رحلات الموت بوهران استحداث قطـب جنائي مالي وطني لمحاربة الفسـاد مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بالولايات الكبرى "المينة" تتحدى القيود والمخرج شوقي بوزيد ينتصر للإبداع معركة "شرسة" بين الغريمين على مقعد العاصمة "المدرسة تخرج منها 7 آلاف إطار وأبوابها ليست حكرا على أبناء المسؤولين" هذه تفاصيل الاختبارات المهنية لرتبتي أساتذ رئيسي ومكون يوم 15 جانفي قانون المالية لـ2019 يُجسد سياسة الدولة الاجتماعية هكذا ستكون الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 و1000 دج وقطعة الـ100 دينار بلـــماضي يــــعيد هيـــــبة المنتـــخب المـــحلي تأجيل ملف «سفاح بلكور» إلى نهاية جانفي المقبل شابان يقتلان ابن حيهما بسبب خلاف حول المخدرات ويفران إلى الخارج قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تطابق وجهات النظر الجزائرية والإيرانية حول مكافحة الإرهاب واحترام سيادة الدول

تطابق وجهات النظر الجزائرية والإيرانية حول مكافحة الإرهاب واحترام سيادة الدول

  19 جوان 2017 - 10:36   قرئ 383 مرة   0 تعليق   الوطني
تطابق وجهات النظر الجزائرية والإيرانية حول مكافحة الإرهاب واحترام سيادة الدول

أكد وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد  ظريف, هذا الأحد بالجزائر العاصمة, على تطابق وجهات النظر بين الجزائر  وبلاده بخصوص مسألة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب, احترام أراضي وسيادة  الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وقال الوزير الإيراني في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الشؤون  الخارجية عبد القادر مساهل, أنه تم خلال المحادثات "تبادل وجهات النظر والآراء  المشتركة بخصوص ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب واحترام سيادة ووحدة  أراضي الآخرين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذا ضرورة الحوار للتوصل  الى الحلول السلمية للنزاعات والخلافات"

وأوضح أنه تطرق أيضا مع مساهل إلى "القضايا الإقليمية خصوصا في مجال  مكافحة الإرهاب والتطرف", مشيرا الى أن المحادثات كانت "جيدة وبناءة".وبالمناسبة, اعتبر رئيس الدبلوماسية الإيرانية أن العلاقات الثنائية بين  الجزائر وإيران "متينة جدا" في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.  وأشار  الى وجود "مشاورات دائمة وحوار مستمر" بين البلدين بخصوص مختلف القضايا. وأضاف في هذا السياق أنه تم التطرق في هذا اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين  البلدين وكذلك التعاون المصرفي والاقتصادي والطرق الكفيلة بتفعيل ودفع هذه  العلاقات نحو الإمام أكثر."من جهته, أكد مساهل أنه تم خلال لقائه مع نظيره الإيراني "تقييم آليات  التعاون الثنائي ومناقشة الأوضاع الراهنة في العالمين العربي والإسلامي".وتم بالمناسبة - يضيف مساهل- "عرض المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة  الإرهاب ودور الديمقراطية في مكافحة هذه الآفة", بالإضافة إلى "مسألة حل  النزاعات وموقف الجزائر المعارض لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول  وضرورة احترام سيادتها".وجدد بهذا الخصوص موقف الجزائر قائلا : "حتى وإن تعلق الأمر بالوضع في سوريا  أو ليبيا أو العراق, فنحن ننطلق دائما من موقف واضح هو أن الحل يتم داخليا بين  المعنيين مباشرة دون أي تدخل أو ضغط سياسي من الخارج".وأكد في ذات السياق على أهمية "احترام سيادة الشعوب وإرادتها واختياراتها"

الوزير الأول تبون يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل الوزير الأول, عبد المجيد تبون, هذا الأحد, وزير الخارجية الإيراني, محمد جواد ظريف, الذي يقوم  بزيارة عمل إلى الجزائر.وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المحادثات التي جرت بحضور وزير الشؤون  الخارجية, عبد القادر مساهل, تناولت أساسا "تطور العلاقات الثنائية, حيث عبر  الطرفان بهذا الخصوص عن "إرادتهما لدعم هذه العلاقات".كما سمح اللقاء -يضيف نفس المصدر- بتبادل وجهات النظر حول "القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك, لاسيما تلك المتعلقة بأزمة الخليج".  وبالمناسبة, ذكر الوزير الأول بـ"موقف الجزائر الذي يدعو للحوار بين جميع  الأطراف".وكان وزير الخارجية الإيراني قد حل اليوم بالجزائر في زيارة تندرج ضمن جولة  يقوم بها إلى بلدان منطقة شمال إفريقيا

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات