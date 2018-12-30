منفذ عملية الدهس في لندن هدد بإبادة المسلمين جميعا

نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن شهود عيان أن منفذ عملية دهس استهدفت مصلين قرب مسجد فينسبري بارك شمال لندن صرخ بأنه يريد قتل المسلمين كافة، قبل لحظات من إلقاء القبض عليه.

من جانبها، أفادت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن الإمام محمد محمود بأن المشتبه به توجه بعد ذلك إلى المواطنين بالقول: "اقتلوني!"، وأوضح شاهد عيان آخر في الحديث إلى "غارديان" أنه وأصدقاءه جاؤوا لمساعدة رجل مسن كان ممددا في الشارع، قبل ثوان معدودة من وقوع الهجوم، وأكد نيل باسو، المسؤول في قسم مكافحة الإرهاب بالشرطة، هذه المعطيات، موضحا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان مصرع الشخص نجم عن عملية الدهس أو لأسباب أخرى لا علاقة لها بالهجوم.