تبون يعرض مخطّط عمل حكومته أمام البرلمان غدا الثلاثاء على الساعة 22:00 ليلا

يقوم الوزير الأول عبد المجيد تبون، غدا الثلاثاء، بتقديم مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأفاد بيان من المجلس بعد اجتماع تشاوري عقده رئيسه السعيد بوحجة، مع رؤساء المجموعات البرلمانية، أن أشغال المجلس ستستأنف في جلستين، ستعقد الأولى على الساعة 10:00 صباحا والتي ستخصص للمصادقة على قائمة نواب الرئيس، فيما ستنظم الثانية على 22:00 ليلا للإستماع إلى الوزير الأول الذي سيقدم مخطط عمل حكومته أمام النواب.

وحسب ذات البيان، أن الأشغال ستتواصل يومي الأربعاء والخميس المواليين بإجراء مناقشة عامة حول مخطط عمل الحكومة.