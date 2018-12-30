الفرق الجنائية توقف 19 متورط في 11جريمة قتل

شريط الاخبار
اعتراف بالأمازيغية وحراك اجتماعي صاخب وعين على رئاسيات 2019 تقارير أمنية أوروبية تحذر من عودة "جهاديين" جزائريين سيغادرون سجونها قريبا قايد صالح يحذّر العسكريين المتقاعدين من الخوض في السياسة ويهدد بالمتابعة القضائية "الأفلان" يسيطر على غرفتي البرلمان وحزب أويحيى يسجل انتكاسة جماعة إرهابية تنشر الفكر الجهادي عبر قنوات إلكترونية برنامج الكأس يثبت محدودية زطشي ومدوار في التسيير إعداد قائمة بأسماء المرضى المحتاجين لزراعة الكلى قيطوني: "الحكومة وحدها من تقرر رفع سعر الكهرباء" انتكاسة للأرندي والأفلان يحافظ على معاقله التاريخية الأفلان يقايض بالمناصب التنفيذية في البلديات و الأرندي بـ قسيمات الشراء شبكات إجرامية منظمة تموّل تنظيم " داعش " بأموال "الحراقة " إحصاء أساتذة عقود ما قبل التشغيل "دي أي بي" قبل 10 جانفي جزائريون وأجانب يبدعون في التمويه لتهريب الممنوعات من وإلى الجزائر بنك الجزائر يحدد نظام جديدا للممارسية المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية مدراء ورؤساء عمروا ربع قرن على رأس الجامعات والمعاهد والكليات الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على سياح بمصر تجار أسلحة حربية يستوردون مسدسات آلية تركية لتمويل عصابات الإجرام الجزائر المستورد الأول للأسلحة الألمانية‎ بـ 802 مليون أورو «الريفيون « يتسبب في ندرة العملات والتهاب أسعارها في السوق السوداء التحاليل المخبرية تنفي احتواء مسحوق «أميلا» على مادة البيرازول وزارة الفلاحة تأمر بغلق أسواق الماشية لمنع انتشار الطاعون بوتفليقة "يتجاهل" دعوات تأجيل الانتخابات "حج" جماعي للجزائريين نحو تونس واكتظاظ بمراكز العبور ساعات قبل "الريفيون" بوشارب في أوّل تحدٍّ انتخابي وأويحيى على موعد مع "التأكيد" إجراءات خاصة لتأمين الممثليات الدبلوماسية المحتفلة بـ"الرفيون" تفكيك 5 شبكات محترفة في تنظيم رحلات الموت بوهران استحداث قطـب جنائي مالي وطني لمحاربة الفسـاد مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بالولايات الكبرى "المينة" تتحدى القيود والمخرج شوقي بوزيد ينتصر للإبداع معركة "شرسة" بين الغريمين على مقعد العاصمة "المدرسة تخرج منها 7 آلاف إطار وأبوابها ليست حكرا على أبناء المسؤولين" هذه تفاصيل الاختبارات المهنية لرتبتي أساتذ رئيسي ومكون يوم 15 جانفي قانون المالية لـ2019 يُجسد سياسة الدولة الاجتماعية هكذا ستكون الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 و1000 دج وقطعة الـ100 دينار بلـــماضي يــــعيد هيـــــبة المنتـــخب المـــحلي تأجيل ملف «سفاح بلكور» إلى نهاية جانفي المقبل شابان يقتلان ابن حيهما بسبب خلاف حول المخدرات ويفران إلى الخارج قوات إضافية للجيش على الحدود الليبية بعد فضيحة الأسلحة التركية ولاة متقاعســـــون يتسببــــون فـــــي صــــداع للسلطــــــة! دعوات للتآخي بين الجزائريين وصلوات على ضحايا الحر قة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الفرق الجنائية توقف 19 متورط في 11جريمة قتل

حسب الحصيلة التي سجلتها خلال ماي الفرط

الفرق الجنائية توقف 19 متورط في 11جريمة قتل

  19 جوان 2017 - 14:41   قرئ 345 مرة   0 تعليق   الوطني
الفرق الجنائية توقف 19 متورط في 11جريمة قتل

تمكنت الفرق الجنائية التابعة للشرطة القضائية، خلال ماي المنصرم من فك لغز 11 قضية جنائية على مستوى التراب الوطني، جرائم متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، والتي أرتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، حيث سمحت العملية بإيقاف وتقديم 19 شخص أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 11 فاعل رئيسي و08 شريك.

فيما يتعلق بجرائم القتل العمدي، تمكنت قوات الشرطة القضائية بالاعتماد على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، من معالجة وفك خيوط 04 جرائم قتل، أسفرت عن توقيف 10 أشخاص متورطين قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، أما بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيــل ومعالجـة 07 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها إلى توقيف 09 متورطين وتقديمهم أمام العدالة، كما أثبتت الدراسة التي خصت شهر ماي لهذه السنة أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية  المؤدية لارتكاب جرائم القتل العمــدي، حيث سجلت لوحدها 06حالات بنسبة تصل إلى 54,54% ، لتليها القضايا المتعلقة بالخلافات  العائلية في المرتبة الثانية بمعدل 27,27% و أخيرا تأتي قضايا تأثير الكحول و المخدرات بنسبة 9,09% .

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات