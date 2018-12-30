حسب الحصيلة التي سجلتها خلال ماي الفرط

الفرق الجنائية توقف 19 متورط في 11جريمة قتل

تمكنت الفرق الجنائية التابعة للشرطة القضائية، خلال ماي المنصرم من فك لغز 11 قضية جنائية على مستوى التراب الوطني، جرائم متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، والتي أرتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، حيث سمحت العملية بإيقاف وتقديم 19 شخص أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 11 فاعل رئيسي و08 شريك.

فيما يتعلق بجرائم القتل العمدي، تمكنت قوات الشرطة القضائية بالاعتماد على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، من معالجة وفك خيوط 04 جرائم قتل، أسفرت عن توقيف 10 أشخاص متورطين قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، أما بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيــل ومعالجـة 07 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها إلى توقيف 09 متورطين وتقديمهم أمام العدالة، كما أثبتت الدراسة التي خصت شهر ماي لهذه السنة أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية المؤدية لارتكاب جرائم القتل العمــدي، حيث سجلت لوحدها 06حالات بنسبة تصل إلى 54,54% ، لتليها القضايا المتعلقة بالخلافات العائلية في المرتبة الثانية بمعدل 27,27% و أخيرا تأتي قضايا تأثير الكحول و المخدرات بنسبة 9,09% .