حجز ألعاب نارية، مؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء بسطيف

تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة حمام السخنة بأمن ولاية سطيف من حجز كمية معتبرة من الألعاب والمفرقعات النارية قدرت بـ 10296 وحدة من مختلف الأنواع كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، تعود مجريات العملية جاءت على إثر على إثر معلومات مؤكدة مفادها قيام شخصين بصدد نقل كمية من الألعاب النارية مستغلين حافلة لنقل المسافرين، على الفور تم توقيف الحافلة وبتفتيشها تم ضبط 10296 وحدة من الألعاب والمفرقعات النارية كانت مخبأة بداخل أمتعة المشتبه فيهما، ليتم توقيفهم وتحويلهم على ذمة التحقيق.