سرقة سيارة من نوع "داسيا" ببئر خادم

فتحت أمس مصالح أمن ولاية العاصمة تحقيقا حول ملف حادثة سرقة سيارة من نوع "لوقان داسيا" من طرف شاب لا يزال في حالة فرار منذ قرابة يومين من الآن. تعود تفاصيل الحادثة للأحد الماضي، أين قام الضحية بالتنقل بسيارته قبل ان يستوقفه الجاني بحي "عين النعجة" طالبا منه إيصاله إلى بئر خادم لأمر طارئ فقبل الضحية بذلك، قبل أن تتطور الأحداث حين طلب المتهم من الضحية النزول من السيارة وأخرج سكينا وطعن الضحية بطعنات متتالية تاركا إياه يسبح في بركة من الدماء قبل أن ليلوذ بالفرار، قبل ان تفتح مصالح الأمن تحقيقا في القضية من خلال تعميم عرض ترقيم السيارة على كافة مناطق الولاية .