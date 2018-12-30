وزير الشؤون الدينية يدعو الجزائريين إلى الثقة في علمائهم

جولة ثانية بين عيسى وبن غبريت لمراجعة المناهج التربوية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنّ مصالحه سجّلت أن بعض النصوص التربوية في الأطوار الثلاثة تتضمن أفكارا دخيلة على المرجعية الدينية الجزائرية، لافتا إلى أنّنا كجزائريين ما زالنا بحاجة إلى إثبات تمسكنا بمرجعيتنا من خلال الثقة في علمائنا ضدّ الأفكار الدخيلة.

كشف الوزير محمد عيسى في محاضرة نظمها مجلس الأمة أمس تحت عنوان تساؤلات حول الشأن الديني في الوقت الراهن: الوسطية، التطرّف والحوار مع الآخر ، عن تسجيل أفكار دخيلة أخرى ضمن المناهج التربوية في الأطوار الثلاثة: الابتدائي، المتوسط والثانوي، رغم المجهودات المبذولة بالتنسيق بين قطاع الشؤون الدينية والتربية، مشيرا إلى أنّ مرحلة أخرى ستجمع بينه وبين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت من أجل مراجعة ما تبقّى من هذه المناهج، لتصويبها بما يخدم المرجعية الدينية للجزائريين.

وأكد الوزير أنّ حرب روايات قرآنية يعيشها العالم الإسلامي، لافتا إلى أنّ ذلك ما دفع الجزائر إلى أخذ احتياطاتها عن طريق استصدار نصوص قانونية لفرض استيراد مصاحف مكتوبة بروايات ورش فقط، ليس لأنّ كتابة حفص غير صحيحة ولكن الدولة لاحظت وجود محاولات لتنميط الفكر.

ورافع وزير الشؤون الدينية لصالح إثبات الجزائريين تمسّكهم بمرجعيتهم المالكية، بعدما سجّل أنّنا نقدّم قراءة فلكلورية لتراثنا ولا نثق في علمائنا، مؤكّدا أنّها الطريقة الوحيدة التي تمكننا من الحفاظ على مرجعيتنا من الأفكار الدخيلة.

وسجّل محمد عيسى أنّ الجزائر ما زالت ترصد محاولات تغلغل بعض الأفكار الإرهابية من تنظيم داعش ، لكنه لاحظ أن الجزائر هي أقلّ دولة تسجل التحاق مواطنيها بصفوف هذا التنظيم في منطقة الشرق الأوسط، مؤكّدا أنّ الجزائر سجّلت نفسها كدولة بارزة في اجتثاث التطرّف وأصبحت عاصمة لمحاربته، ويأتي إليها الأجانب للاستفادة من خبراتها في ذلك.

وقال الوزير إنّ تنظيم داعش جاء عقب صناعة إرهاب القاعدة الاستخباراتي، لكنها توسّعت عن طريق تسهيلات لأفكارها المتطرّفة من خلال بعض الكتب التي كانت تنتشر في جامعاتنا على غرار كتب سيد قطب التي صنعت لدى طلبتنا قابلية للإرهاب، ولاحظ أن الدولة الجزائرية بذلت مجهودات كبيرة لإصدار نصوص تشريعية خاصة ونصبت معاهد مختصة في ذلك.

من جانبه، سجّل نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدكتور عمار طالبي، الذي قدّم محاضرة هو الآخر في نفس الموضوع، أنّ تنظيم داعش صناعة خارجية لكنها وجدت فراغا في المجتمعات الإسلامية مكّنتها من التغلغل وإقناع الشباب بأفكارها، داعيا إلى تغيير الخطاب المسجدي خاصة يوم الجمعة، بعدما لاحظ أنه خطاب غير مفهوم وبعيد عن اهتمامات المواطنين، كما دعا السياسيين إلى لعب دورهم في حماية المرجعية الدينية، وقال إن تهوّر السلطات هو الذي دفع بالفوضى إلى دول عربية شقيقة مما مكّن هذه الجماعات المتطرّفة من الاصطياد في تلك الأجواء.