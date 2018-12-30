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توقيف 54 ألف شخص في10320 عملية شرطية

تسجيل 15 جريمة قتل منذ بداية شهر رمضان

  19 جوان 2017 - 19:22   قرئ 367 مرة   0 تعليق   الوطني
تسجيل 15 جريمة قتل منذ بداية شهر رمضان

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في مديرية الشرطة القضائية 15 جريمة قتل منذ بداية شهر رمضان تباينت بين القتل العمدي والضرب والجرح المفضيان إلى الوفاة، كما شهدت ذات الفترة 10320 عملية شرطية نوعية في أوكار الجريمة، أسفرت عن القبض على أكثر من 54 ألف شخص متورط، قدم منهم 2868 أمام النيابة.

  

أبرز سمير شناف نائب مدير القضايا الجنائية بمديرية الشرطة القضائية أن مصالحه كانت قد سجلت منذ بداية الشهر الفضيل إلى يومنا هذا 15 جريمة قتل، تباينت بين المقترفة عمديا وبين الناجمة عن الضرب والجرح العمدي، قبل أن يواصل مؤكدا أن جل هذه الجرائم حدثت تفاصيلها في الفترة الممتدة من العصر حتى المغرب، واصفا هذه الفترة بأنها  الفترة المشحونة  أين تتحول الملاسنات الكلامية من بسيطة إلى مشادات بالأيدي واعتداءات بالأسلحة، لتنتهي في الأخير بجرائم قتل بشعة. كما أشار  شناف  إلى أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في معالجة هذه القضايا منذ اليوم الأول من شهر رمضان، كما تم إلقاء القبض على المشتبه بهم المتورطين في مثل هذه الجرائم، سواء منها القتل العمدي أو الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة وإحالتهم على وكيل الجمهورية الذي يفصل في هذه القضايا بعد التحقيقات المعمقة التي تبحث في أسباب ودوافع اقترافها.

وتحدث نائب مدير القضايا الجنائية بمديرية الشرطة القضائية عن الأحياء التي من المألوف أن تسجل على مستواها أغلب الجرائم، حيث أشار للأحياء الشعبية، مبديا استغرابه من الهدوء الذي ساد بعض الأحياء الشعبية المشحونة بالعاصمة على غرار  باب الوادي  و الحراش  التي طالما وقعت فيها جرائم قتل بشعة خلال رمضان. من جهته، أشار عباد حسن عميد شرطة أول خبير بمديرية الشرطة القضائية إلى أن ذات الفترة قد عرفت انخفاضا بـ 20.17 بالمائة في منسوب الجرائم المسجلة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. وعن القضايا المعالجة، أكد ذات المتحدث تسجيل ارتفاع فيها بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة. وتحدث أكمون كريم (عميد شرطة) عن الانخفاض المسجل في عدد الجرائم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بما تم تسجيله في ذات الفترة من السنة الفارطة، حيث تطرق إلى قضايا المساس بالأشخاص، قائلا إن ذات المصالح كانت قد سجلت منذ بداية السنة الجارية2075  قضية، في حين سجلت في هذا النوع من القضايا خلال السنة الفارطة 3482 قضية. أما فيما يخص قضايا المساس بالممتلكات فهناك2079  قضية خلال فترة السداسي الأول من 2017، بينما سجلت2769  قضية خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما تم أيضا تسجيل964  قضية متعلقة بالمخدرات هذه السنة، و1217 قضية مماثلة خلال السنة الفارطة. وفيما يخص القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمالية، قال  أكمون  إنه تم تسجيل233  قضية منذ بداية 2017، في حين عرف العام الماضي 245 قضية في هذا المجال.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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