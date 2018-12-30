مافيا العقار التي استنزفت أراضي السحاولة بالعاصمة أمام العدالة

محافظون عقاريون وموثقون جلبوا حبرا يعود للعهد الاستعماري لتزوير عقود الملكية

قدمت فرقة حماية الممتلكات الاقتصادية والمالية لأمن ولاية العاصمة 60 متهما وضحية من بينهم محافظون عقاريون للمقطعات الإدارية لبئر مراد رايس، باب الوادي، الجزائر الوسطى، إلى جانب موثقين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد صباح أمس، للتحقيق معهم حول فضيحة بيع قطع أرضية تقع في أولاد بلحاج بالسحاولة بعقود مزورة للضحايا المتأسسين أطرافا مدنية في القضية.

تمكنت المحور اليومي من الوصول إلى معلومات من مصادر أمنية مطلعة، خاصة أن قضية الحال قد عرفت سرية تامة أثناء إجراء التحقيقات الأمنية، فوقائعها تفجرت بعد أن تلقى الضحايا استدعاءات من قبل فرقة حماية الممتلكات الاقتصادية والمالية لأمن ولاية العاصمة، من أجل المثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، حيث حضر ما يقارب 60 شخصا إلى مقر هيئة المحكمة صباح أمس، ومن بينهم محافظون عقاريون للمقاطعات الإدارية بئر مراد رايس، باب الوادي، الجزائر الوسطى، فضلا عن موثقين، إلى جانب الضحايا والشهود، حيث أمر وكيل الجمهورية بتخصيص قاعة خاصة على غير عادة إجراءات المتابعة من أجل التقديمة، نظرا لعدد الأطراف الذي قارب 60 طرفا، من أجل الاستماع لتصريحاتهم. وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن المشتبه بهم أقدموا على بيع مجموعة من القطع الأرضية الواقعة في منطقة أولاد بلحاج في السحاولة بعقود مزورة، مستعلمين على عقود الملكية حبرا يعود للعهد الاستعماري بغرض تمويه الضحايا، مؤكدين لهم أن العقود قديمة.

من جهته، قرر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بعد الاستماع إلى عدد من المتهمين والضحايا والشهود تأجيل التحقيق إلى جلسة لاحقة، مع إعادة استدعاء الشهود والضحايا من أجل الإدلاء بتصريحاتهم حول قضية الحال. من جهة أخرى، وُجّهت للمتهمين تهم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، النصب والاحتيال، ومن المنتظر أن تنسب للمتهمين تهم أخرى بعد مباشرة التحقيقات. وللإشارة فإن عناصر فرقة حماية الممتلكات الاقتصادية والمالية كانت منتشرة بشكل كبير على مستوى محكمة سيدي امحمد أثناء التقديمة، من أجل حسن سير مجريات التحقيق، في انتظار ما سيكشف عنه خلال الأيام المقبلة.