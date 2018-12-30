باشر عدة لقاءات عبر ولايات من الوطن

الأرسيدي في سباق مع الزمن استعدادا للمحليات

يشرع حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في تنظيم عدة لقاءات مع مواطني ولاية بجاية هذا الأسبوع، بعد تلك التي نظمها في ولاية تيزي وزو خلال الأيام السابقة في كل من تيقزيرت وبوغني، إضافة إلى عزازقة، وشهدت مشاركة رئيس الحزب محسن بلعباس، فضلا عن نواب الحزب المنتخبين.

تأتي هذه اللقاءات المبرمجة قصد التقرب من المواطنين للاستماع إلى انشغالاتهم، إضافة إلى حشدهم استعدادا لدخول المحليات التي لا تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، حيث يكثف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خرجاته الميدانية، حيث نظم عدة لقاءات مع مواطني ولاية تيزي وزو خلال السهرات الرمضانية في كل من تيقزيرت وبوغني وكذا عزازقة، في حين دخلت الأحزاب السياسية الأخرى في سبات عميق خاصة أن هذه المرحلة تتزامن مع نهاية تنظيم الانتخابات التشريعية، إذ قام كل حزب بعرض برنامجه الانتخابي، في انتظار العودة إلى النشاط مع قرب تنظيم الانتخابات المحلية التي لا تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة. وتطرق محسن بلعباس خلال هذه اللقاءات التي نظمها مع المواطنين إلى عدة قضايا، سواء كانت متعلقة بالناحية الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية التي تمر بها البلاد، كما عرض الحلول التي يراها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مناسبة للخروج من هذه الوضعية وتجاوز المرحلة الصعبة. وبالمقابل كشف المكلف بالإعلام في الأرسيدي ياسين عيسوان، عن برمجة الحزب لقاءات مماثلة في ولاية بجاية خلال هذا الأسبوع، إضافة إلى لقاءات أخرى ستقام بعد العيد في مختلف ولايات الوطن. وبهذا يكون الأرسيدي قد وفى بوعده بالعودة إلى الشعب الذي يعتبره قاعدة أساسية لتحقيق أي انطلاقة في أي مجال كان، إذ يدعو في كل مرة إلى إشراك المواطنين في القرارات التي تتخذ وتعتبر مصيرية.