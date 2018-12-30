أكدت مثول 280 من أتباعهم أمام العدالة

أمنستي تتهم عيسى بالتحريض ضد الأحمديين

هاجمت منظمة العفو الدولية أمنستي وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحى بسبب تصريحاتهم ضد الأحمدية واصفة إيّاها بـ التصريحات التي تحرض على الكراهية والتمييز ضد الأحمديين ، قائلة إن مصالح الأمن أوقفت ما لا يقل عن 280 شخص للتحقيق معهم، منهم من تم الحكم عليهم بالسجن لـ 4 سنوات وغرامات مالية بلغت 30 مليون سنتيم.

أعادت منظمة العفو الدولية إحياء ملف الأحمدية، بعد اعلان وزير الشؤون الدينية والأوقاف طيه نهائيا، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية الجزائر بتصعيد القيود المفروضة على الحرية الدينية بالبلاد من خلال المتابعات وسلسلة التوقيفات التي باشرتها مصالح الأمن منذ السنة الماضية، أين دعت المنظمة ما أسمته الكف عن الانقضاض على أبناء الأقلية الدينية المعروفة بالحركة الأحمدية، وذلك قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة غدا لستة من هذه الطائفة، محكوم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى أربع سنوات بتهم تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية . وقالت ذات المنظمة في بيان لها، إن ما لا يقل عن 280 شخص من الأحمديين، رجالاً ونساءً، قدموا للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية على مدى العام الماضي، منذ بدء حملة للتوقيف عقب فشل محاولات تسجيل جمعية أحمدية وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016 ، حيث قالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية يجب على السلطات الجزائرية أن تضمن إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأحمديين والتي تتعلق بممارستهم السلمية لشعائر دينهم، وأن تفرج فوراً عن هؤلاء المعتقلين .

من جهته قال محمد عيسى وزير الشؤون الدينية، إن ملف الأحمدية قد طوي بشكل النهائي، خاصة بعد أن تم التحكم في خطرها الأمني، مشيرا إلى أنه تم التعامل في البداية مع خطرها الأمني ومعالجته وفق الأطر القانونية، مؤكدا أن مصالح الأمن عالجت هذا الملف وتم طيه نهائيا، مؤكدا في تصريحات سابقة ردا على تقارير دولية تتباكي على ظلم الأحمديين أن الدولة الجزائرية ليست لها نية في محاربة أتباع الطائفة الأحمدية، موضحا أنه لا توجد قوانين تحارب أو تبيد الطائفة الأحمدية كما ورد في بعض التقارير التي اعتقدت أن الجزائر تضايق هذه الطائفة، وتتضمن التهم المنسوبة إلى الأحمديين عضوية جمعية غير معترف بها، وجمع تبرعات دون تصريح، وممارسة العبادة في أماكن غير مرخص بها، ونشر دعاية أجنبية تسيء إلى المصلحة الوطنية و تستهزئ بعقيدة الإسلام ومبادئه.