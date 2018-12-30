احتجاجا على رداءة الخدمات الجامعية في تيزي وزو

الطالبات المقيمات يغلقن مقر الديوان بمدوحة - وسط

أقدمت طالبات الاقامة الجامعية للبنات مدوحة، على غلق مقر الدوان الوطني للخدمات الجامعية مدوحة وسط-، احتجاجا منهن على رداءة الخدمات الاجتماعية بالحي الجامعي.

أكدت الطالبات في تصريحاتهن لـ المحور اليومي ، أن احتجاجهن المقرر من طرف اللجنة المستقلة لطالبات الحي، يعد نتيجة حتمية للظروف المزرية التي تعيشها المقيمات -والتي تفاقمت أكثر خلال شهر رمضان- وزادت حدّتها أكثر مع التزام الادارة الصمت اللا مبرر إزاء انشغالاتهم من رغم المراسلات العديدة المودعة لدى مصالحها قصد ايجاد حلول عاجلة للمشاكل التي تطغى على الحي الجامعي على غرار المتعلقة برداءة وجبات الافطار خلال الشهر الكريم، فضلا عن الاكتظاظ الذي يشهده مطعما الإقامة، وعجزهما في تلبية كافة حاجيات الطالبات، إذ يتم غلق المطعمين قبل بضع دقائق من فتحهما ما يجبر الكثير من طالبات الحي الافطار بالاعتماد على وجبات باردة في عز رمضان. وأكثر من ذلك اكدت الطالبات على أن انعدام النظافة في كافة أرجاء الحي وداخل اجنحته، مشكل أخر يؤرق الطالبات لاسيما الحالة الكارثية لدوريات المياه والمراحيض التي اضحت تصلح لا يشيئ ما عدا استغلالها من طرف الطالبات. نظرا لقدمها والروائح الكريهة المنبعثة منها التي زادت حدتها أكثر النقص الفادح للمياه.

وعليه وجهت طالبات الإقامة الجامعية للبنات مدوحة، نداء استغاثة للسلطات المعنية من أجل احتواء الأوضاع داخل اقامتهن عن طريق الاستجابة لكافة انشغالاتهم لتحسين ظروفهن وتوفي الجو الملائم لهم لاسيما أن الأغلبية منهن يتواجدن في فترة الامتحانات.