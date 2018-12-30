عدا الأقسام المعنية بامتحانات نهاية السنة

انطلاق الاختبارات الاستدراكية لكل أطوار التعليم بداية من الغد

سيشرع تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، بداية من الغد، في إجراء الامتحانات الاستدراكية عدا الأقسام المعنية بامتحانات نهاية السنة الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط والثالثة ثانوي.

حددت وزارة التربية الوطنية موعد انطلاق الامتحانات الاستدراكية ابتداء من 21 جوان بالنسبة لكل أقسام الأطوار التعليمية الثلاثة عدا أقسام السنة الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، وألغت الوزارة تنظيم دورة استدراكية لتلاميذ السنة الخامسة كما جرت العادة خلال السنوات الماضية حيث سيتم احتساب معدلات الامتحانات الفصلية بالنسبة للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5 من 10 في شهادة نهاية الطور الابتدائي، وفيما يخص نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط أكدت وزارة التربية الوطنية أن الإعلان عنها سيكون يوم 27 جوان الجاري مع إمكانية إعادة النظر في هذا التاريخ في حال تزامنه مع عيد الفطر المبارك فيما تم تمديد تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا بخلاف السنوات الماضية إلى غاية منتصف شهر جويلية.