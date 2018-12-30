طالبوا الوزارة بالتدخل ووقف المتابعة القضائية

أعوان الرقابة التجارية في وقفة احتجاجية بوهران

أعلن أعوان الرقابة التجارية عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية بولاية وهران هذا الأربعاء، للمطالبة من مصالح وزارة التجارة التدخل العاجل من أجل الوقوف مع أعوان التجارة الثلاثة الذين أحيلوا على العدالة، وكذا ضمان الحماية القانونية للأعوان أثناء تأدية مهامهم وفق ما ينص عليه القانون.

دعا أعوان الرقابة التجارية، كل المواطنين وأعوان الرقابة إلى التكاثف والتضامن فيما بينهم، والوقوف وقفة واحدة من اجل مساندة زملائهم الذين احيلوا على العدالة، دون وجه حق. وأشاروا في بيان لهم أن قرار اللجوء إلى تنظيم وقفة احتجاجية، جاء بعد الاجتماع الأخير الذي نظم في ولاية وهران، حيث شارك فيه أعوان الرقابة من مختلف جهات الوطن، الذين قرروا الدخول في وقفة احتجاجية كقرار أخير لمطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة وكذا الوقوف إلى جانب الأعوان المتابعين قضائيا. ومن بين أهم المطالب التي يسعى أعوان الرقابة التجارية لتحقيقها، الحماية القانونية والأمنية والجسدية لأعوان الرقابة اثناء تأدية مهامهم، وهذا طريق اقتراح امضاء قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة ووزارة العدل، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بحماية الأعوان من جميع الضغوطات التي يتعرضون لها، وهذا لضمان مردودية فعالة، إضافة إلى دعوة مصالح الوزارة التدخل العاجل من اجل الوقوف مع الأعوان الثلاثة الذين احيلوا على العدالة، دون وجه حق سوى انهم طالبوا بحقوقهم التي تبقى مشروعة، كما عبروا عن شكرهم للفرع النقابي لولاية مستغانم بجميع عماله وموظفيه، لوقوفهم مع الموظفين الموقوفين بطريقة تعسفية- والمحالين على القضاء.

للإشارة، فقد نظم أعوان الرقابة التجارية العديد من الوقفات الاحتجاجية في العديد من ولايات الوطن سابقا، وهذا للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية حيث رفعوا مطالبهم إلى الوزارة المعنية والتي تبقى حبيسة الأدراج إلى هذه اللحظة.