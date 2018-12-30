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دفع مسبق لمنحة لفائدة عمال اتصالات الجزائر و بريد الجزائر

  20 جوان 2017 - 13:00   قرئ 339 مرة   0 تعليق   الوطني
دفع مسبق لمنحة لفائدة عمال اتصالات الجزائر و بريد الجزائر

سيتم ضمان الدفع المسبق لمنحة لفائدة عمال اتصالات الجزائر و بريد الجزائر لسنة 2016 في إطار "الإجراءات التحفيزية" على  سبيل "المكافأة" على الجهود التي بذلها العمال حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات والرقمنة

وأوضح البيان أن وزيرة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة إيمان هدى فرعون أعطت تعليمات بمناسبة عيد الفطر للمسؤولين الأوائل لاتصالات الجزائر بجميع فروعها و لبريد الجزائر "للقيام  بدفع منحة تشجيعا لمجموع العمال بنسبة 50 % من قيمة المنحة الممنوحة في إطار  نتائج السنة المالية 2015"ويعد هذا المبلغ استنادا إلى ذات المصدر دفع مسبق للمنحة التي ستدفع للعمال في سياق نتائج السنة المالية 2016 على أن "يتم دفع باقي المنحة التحفيزية فور  التصديق على حسابات السنة المالية 2016 من قبل الهيئات الاجتماعية المؤهلة  التي ستحدد قيمة المنح طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية"

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