الإفراج عن 34 موريتانيا وسودانيا دخلوا الجزائر عن طريق الخطأ

أفرجت الجزائر عن 34 منقبا عن الذهب من جنسيات موريتانية وسودانية، كانوا قد دخلوا الأراضي الجزائرية عن طريق الخطأ، خلال تنقيبهم عن الذهب في شمال موريتانيا.

وكشفت صحيفة الطوارئ الموريتانية إلى أن الجزائر سترحل المفرج عنهم إلى موريتانيا.

وسمحت موريتانيا العام الماضي لعشرات الآلاف من الموريتانيين بالتنقيب عن الذهب في شمال نواكشوط ضمن إطار لا يتجاوز منطقة واحدة لكن بعض المنقبين سعوا في البحث عن الذهب في عدة مناطق بالرغم من عدم شرعيتها وهو ما جعلهم يدخلون الأراضي الجزائرية عن طريق الخطأ.