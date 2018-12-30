المحور اليومي تكشف عن بعض تفاصيل جريمة قتل الأستاذ الجامعي في تيبازة

قروي سرحان تعرّض لـ 20 طعنة خنجر وضربات مطرقة حديدية

تمكنت المحور اليومي أمس، من الحصول على بعض تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها الأستاذ الجامعي قروي سرحان البالغ من العمر 44 سنة الذي يعمل أستاذا جامعيا بكلية الحقوق بجامعة خميس مليانة والقاطن ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، والذي سقط قتيلا بحي 122 مسكن تساهمي ببلدية تيبازة، بعد أن شغلت الرأي العام على مستوى ولاية تيبازة والعاصمة والوسط الجامعي.

كشف مصدر أمني لـ المحور اليومي عن تلقي مصالح الأمن مكالمة على الرقم الأخضر 1548 من طرف أحد المواطنين تفيد بالعثور على جثة شخص مرمية عند مدخل إحدى العمارات بحي 122 مسكن تساهمي بعاصمة الولاية، لتتنقل الفرقة القضائية مرفوقة بأفراد الشرطة العلمية إلى عين المكان، وتم تطويق مسرح الجريمة ورفع البصمات وفتح التحقيق على الفور، كما تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، موضحا في ذات السياق أن الجثة كانت بها أثار طعنات واعتداء بآلة حادة، مما عزز فرضية القتل لدى مصالح الأمن التي قامت باستغلال عنصر الاستعلام، لتتمكن من تحديد هوية شقيقين مشتبه بهما في الجريمة، ويتعلق الأمر بشقيقين التوأم الأول يدعى ح ، ا والثاني يدعى ح، م يبلغان من العمر 23 سنة، حيث تم توقيفهما على مستوى إحدى المحلات بمركز المدينة وهما طالبين جامعيين أحدهما في جامعة العفرون بولاية البليدة والآخر بالمركز الجامعي بتيبازة ويقطنان بالحي ذاته الذي وقعت فيه الجريمة 122 مسكن تساهمي . من خلال التحقيق معهما تبين أن أحد الشقيقين كان على علاقة صداقة مع الضحية، حيث تم استدراجه إلى الحي الذي وقعت فيه مناوشات كلامية بينهم في البداية، لتتحول إلى عراك جسدي، حيث تمكنا من إسقاطه أرضا والاعتداء عليه بآلة حادة على مستوى عدة أطراف من الجسم، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور ولاذ الفاعلان بالفرار إلى مركز المدينة، ليتم توقيفهما على الفور من طرف مصالح الأمن بعد تحديد هويتهما، واعترفا بالتهم والمنسوبة إليهما، وقامت مصالح الأمن بتقديمهما إلى وكيل الجمهورية الذي أمر إبداعهما الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما لاحقا.

لدى زيارتنا للحي وموقع الجريمة أمس، وجدنا صعوبة كبيرة في الحصول على شهادات حول القضية بسبب حداثة الحي، خاصة أن السكنات تم توزيعها منذ فترة وجيزة فقط ولم يلتحق أغلبية السكان بشققهم ماعدا قلة منهم، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود علاقات بين القاطنين، حيث قال حارس الحي إنه ظن في البداية أن الأمر يتعلق بحالة إغماء، حيث كان بصدد الاتصال بالحماية المدنية، غير أنه تفاجأ بجثة الأستاذ وآثار الاعتداء عليها مما عزز لديه فرضية القتل، الأمر الذي دفع به إلى الاتصال مباشرة بمصالح الأمن التي كانت سريعة التدخل وفكت لغز الجريمة، كما قال مواطن آخر إن قلة السكان بالحي راجعة إلى توزيعه منذ مدة قصيرة فقط، مما جعل جثة الأستاذ تبقى لأكثر من ساعة عند مدخل العمارة، رغم أن الجريمة ارتكبت بعد صلاة التراويح، كما لم يخف البعض استياءهم وتخوفهم من بشاعة الجرائم التي تحدث مؤخرا داخل المجتمع الجزائري.

من جانب آخر، أعلن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تحوز المحور اليومي نسخة منه، عن تمكن مصالح الشرطة القضائية بتيبازة من توقيف شابين اثنين تورطا في جريمة القتل التي راح ضحيتها الأستاذ الجامعي قروي سرحان بوسط مدينة تيبازة، ونفت ذات المصادر أن يكون دافع ارتكاب الجريمة الانتقام من الأستاذ على خلفية منعهما من الغش كما رُوج له، فيما رفضت المصالح في الوقت نفسه التطرق لأي معلومات حول أسباب هذا الفعل من أجل ضمان سرية التحقيق القضائي، وأوضحت المصادر الأمنية أن الجريمة وقعت عند مدخل عمارة بحي 122 مسكن وسط مدينة تيبازة، أين يقطن المتورطان بعدما تعرض الأستاذ الجامعي لعدة طعنات خنجر تجاوزت الـ 20 طعنة وضربات بمطرقة حديدية ـ حسب خبرة الطبيب الشرعي ـ الضحية متزوج وأستاذ يدرس في كلية الحقوق بالمركز الجامعي بخميس مليانة بولاية عين الدفلى، فيما يكون المتورطان أخوان توأم يبلغان 23 سنة من العمر يدرسان أيضا بالجامعة أحدهما بالمركز الجامعي بتيبازة والثاني بالعفرون بولاية البليدة.