دافعت عن الأحمديين وادعت أنهم يتعرضون للبطش

أمنستــــي فـــي نجـــدة الخارجيـــن عـــن القانــــون

الجزائر ردت على التقارير المغلوطة وقدمت الأدلة الكافية

تصر ما تسمى بمنظمة العفو الدولية امنستي على تعكير الأجواء حتى إذا كانت هادئة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالجزائر، حيث لا تترك فرصة إلا تحشر أنفها فيها حتى إذا كانت التقارير التي تصلها مغلوطة، وإلا فكيف يمكن لها أن تدافع عن أشخاص يمارسون طقوسا طائفية سرا رغم أن الجميع يعترف أن هذه الطائفة تشكل خطرا على وحدة المذهب الديني في الجزائر، إضافة إلى التضارب في المعلومات، خصوصا فيما يتعلق بعدد المتابَعين من طرف العدالة.

تحاول عدة أطراف اتهام الجزائر بالتضييق على الأحمديين والأقليات، متغاضية عن تسامحها في حرية ممارسة المعتقد، خاصة أولئك الذين يمارسون طقوسهم في إطار الشفافية وتحت أعين السلطات دون الترويج لمذهبهم أو أفكارهم، حيث أبدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في كثير من المناسبات مرونة في التعامل مع هؤلاء، حيث نفى وجود نية لاضطهاد أو محاربة الأحمدية ولا أي تيار آخر سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، حيث تحاول هذه المنظمات تسويق سورة التضييق الممارس على الأحمدية في الجزائر متناسية تعديها على قوانين الجمهورية، على غرار عضوية جمعية غير معترف بها، وجمع تبرعات دون تصريح، وممارسة العبادة في أماكن غير مرخص بها، ونشر دعاية أجنبية تسيء إلى المصلحة الوطنية و تستهزئ بعقيدة الإسلام ومبادئه، حيث تعمل هذه الأقليات وعلى رأسها الأحمدية إلى تجاوز مؤسسة المسجد من خلال تنظيم بعض الحلقات والتجمعات بمساجد الجمهورية لمخالفة قوانينها ومذهبها المالكي في خروج واضح عن مؤسسة المسجد، إضافة إلى جمع الأموال دون ترخيص واشتراء ممتلكات عقارية يجتمعون فيها، كما تدافع هذه المنظمات عن أقليات تابعة للكيان الصهيوني مثلما كشفته تحقيقات مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية والحماية منها ومكافحتها التابع لجهاز الدرك الوطني، عن موقع بث الصفحة الرئيسية على فايسبوك الخاصة بالطائفة الأحمدية في الجزائر، حيث مكن تتبع عنوان بروتوكول الإنترنت من الوصول إلى أشخاص موجودين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في بلدة نهاريا الفلسطينية المحتلة.

كما يؤكد التضارب في أرقام هذه المنظمات مدى جهلهم بحقيقة وضعهم في الجزائر، فبعد تأكيد ممثل الطائفة الأحمدية ببريطانيا لسفير الجزائر أن عدد المتابَعين بلغ 123 شخص بينما يبلغ عدد المحبوسين 21، كانوا ينشطون عبر مختلف ولايات الوطن، فقد جاءت أمنستي لتقول أن مصالح الأمن أوقفت ما لا يقل عن 280 شخص للتحقيق معهم، منهم من تم الحكم عليهم بالسجن لـ4 سنوات وغرامات مالية بلغت 30 مليون سنتيم.

من جهته قال وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، إن ملف الأحمدية قد طوي بشكل النهائي، خاصة بعد أن تم التحكم في خطرها الأمني، مشيرا إلى أنه تم التعامل في البداية مع خطرها الأمني ومعالجته وفق الأطر القانونية، مؤكدا أن مصالح الأمن عالجت هذا الملف وتم طيه نهائيا، مؤكدا في تصريحات سابقة ردا على تقارير دولية تتباكي على ظلم الأحمديين أن الدولة الجزائرية ليست لها نية محاربة أتباع الطائفة الأحمدية، موضحا أنه لا توجد قوانين تحارب أو تبيد الطائفة الأحمدية كما ورد في بعض التقارير التي اعتقدت أن الجزائر تضايق هذه الطائفة. وتتضمن التهم المنسوبة إلى الأحمديين عضوية جمعية غير معترف بها، وجمع تبرعات دون تصريح، وممارسة العبادة في أماكن غير مرخص بها، ونشر دعاية أجنبية تسيء إلى المصلحة الوطنية و تستهزئ بعقيدة الإسلام ومبادئه.