مكتب المجلس ينظر في تبريرات الغياب ويحدد المقبولة والمرفوضة

البوانتاج لإجبار الوزراء السيناتورات على حضور الجلسات

أخذ مجلس الأمة غيابات وزراء سابقين عيّنهم رئيس الجمهورية في الثلث الرئاسي، بعين الاعتبار في النظام الداخلي الذي صُودق عليه أمس، حيث أقرّ اقتطاعات مالية مباشرة من التعويضات عن كلّ عضو يغيب عن الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان دون تبريرات.

نفّذت هيئة عبد القادر بن صالح، العقوبات الصارمة، التي ورد تأكيدها في المادّة 116 من النظام الداخلي، باقتطاعات مباشرة أجور النواب الغائبين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان، حيث يلتزم السيناتورات بالتوقيع على ورقة الحضور في أيّ جلسة عامة أو اجتماعات اللجان التي تلزمهم بالحضور. فيما اعتبر أعضاء من مجلس الأمّة أنّ الصيغة التي جاءت فيها المادة التي تنصّ على العقوبات، تركت صلاحيات النظر في تبريرات الغياب لمكتب المجلس، مما قد يجعل بعض الأعضاء يتمتّعون بـ محاباة ، لا سيما أنّ نصّ المشروع لم يفصّل في أسباب الغيابات التي يعاقب عليها المتغيّب. وبهذا الخصوص، قال السيناتور حسني زغيدي، في مداخلته خلال جلسة النقاش، إنّ الجميع ملزمون باحترام النظام الداخلي وينبغي أن يكون ساري المفعول على الجميع دون تمييز. وأفاد السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني، أنّ الإجراءات الانضباطية التي جاءت في النص مرحّب بها لكنها يجب أن تكون عادلة، لا سيما أن ظاهرة التغيب عن حضور الجلسات كانت الشغل الشاغل للرأي العام، الذي كان ينتظر عقوبات انضباطية. ولاحظ حسني زغيدي أنّ التركيز على عضو دون غيره يعتبر تمييزا بين الأعضاء، لا سيما أنّ صلاحيات دراسة التبريرات بقيت بين يدي مكتب المجلس، الذي قد يميّز بين الأعضاء. وسجّل السيناتور زغيدي أنّ الإجراءات العقابية يجب أن تمسّ أيضا الأعضاء الذين لا يطرحون الأسئلة الشفهية والكتابية، وأن لا تتوقف عند اللجان والجلسات. ويقصد زغيدي مجموعة من أعضاء مجلس الأمة المعينين في الثلث الرئاسي، وهم وزراء سابقون لم يشهد المجلس حضورهم سوى في حالات نادرة جدا، نجد من بينهم وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد، الذي حطّم الرقم القياسي في الغياب، حيث حضر جلستين فقط منذ تعيينه سنة 2012، واحدة يوم تنصيبه وأخرى يوم المصادقة على الدستور. فضلا عن الوزير الهادي خالدي إضافة إلى عمار غول المعيّن مؤخّرا. كما أثار أعضاء المجلس في مداخلاتهم إشكالية رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، والتي جعل النصّ أسبابها فضفاضة، حيث ينصّ على أنّ الحصانة تسحب من النائب عند ارتكابه مخالفات، دون تحديد نوعيتها. وقال السيناتور عزيز فزاز إنه يتعين تحديد أنواع المخالفات التي ينبغي عليها متابعة النائب البرلماني ومن ثمّ سحب الحصانة منه. وحول هذه المسألة، ردّ رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، مؤكدا أنّ اللجنة لم تجد داعيا للاجتهاد في القضايا التي تحرم النائب من الحصانة بما أنّ الدستور وهو أسمى قانون في الدولة لم يحددها في مواده 126، 127 و128، وسوف يعنى مكتب المجلس بدراسة كل حال على حدة. وبخصوص الغيابات، قال رئيس اللجنة إن مكتب المجلس لديه القدرة على دراسة الأعذار والتبريرات التي يقدّمها الزملاء ولن تكون هناك مفاضلة.