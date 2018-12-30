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قاصر ضمن المجموعة المغلقة المسماة باك 2017

توقيف ناشري مواضيع امتحانات البكالوريا على فايسبوك

  21 جوان 2017 - 02:32   قرئ 459 مرة   0 تعليق   الوطني
توقيف ناشري مواضيع امتحانات البكالوريا على فايسبوك

تمكنت مصالح الدرك الوطني من القبض على ناشري مواضيع امتحانات البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينحدرون من ولاية باتنة، منهم ست إناث وأربعة ذكور تتراوح أعمارهم بين 15 و53 سنة ينشطون في إحدى المجموعات المغلقة مسماة  باك 2017 ، وتم إعداد ملف جزائي ضد الموقوفين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة بتهمة  حيازة ونشر معطيات مرسلة عن طريق الغش من منظومة معلوماتية، وكذا التوزيع والعرض والحيازة بقصد التوزيع لمواضيع امتحان البكالوريا عن طريق الإنترنت والإضرار بالمصلحة الوطنية.

 

ألقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة القبض على 10 أشخاص مسؤولين في قضية نشر امتحانات البكالوريا، وحسبما أفادت به المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أمس، فإن العملية تمت وفق معلومات مؤكدة تفيد بتردد مجموعة من الأشخاص على مقهى إنترنت بحي 1200 سكن بمدينة باتنة يسيره المشتبه فيه 34 سنة، من أجل البحث عن مواضيع شهادة البكالوريا دورة جوان 2017، وأوضح المصدر أن المشتبه بهم ينشطون في إحدى المجموعات المغلقة مسماة  باك 2017 .

أكدت ذات المصادر أن المشتبه فيهم يقومون بنسخ الأسئلة والأجوبة بمساعدة مسير الفضاء وإملاء الأجوبة، عن طريق الهاتف النقال وتقنية  البلوتوث  على التلاميذ الذين يجتازون امتحانات البكالوريا، وتم تشكيل دورية بإشراف قائد فصيلة الأبحاث والتنقل إلى المحل المشبوه، أين تم إلقاء القبص على 10 أشخاص، 6 إناث و4 ذكور، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و53 سنة ليتم اقتيادهم إلى مقر الفصيلة لمواصلة التحقيق، وقالت إحدى المشتبه فيهن، التي تبلغ من العمر 21 سنة أثناء التحقيق معها أنها عثرت بعد نحو ساعة من بداية امتحان مادة التاريخ والجغرافيا على الأسئلة في المجموعة المغلقة التي هي عضو فيها، فقامت بمساعدة مسير المقهى بنسخ الأسئلة والأجوبة وإرسالها عبر  البلوتوث  إلى أخيها الذي كان يجري الامتحان بثانوية  صلاح الدين الأيوبي بمدينة باتنة، ويضيف ذات المصدر أنه قد تم إعداد ملف جزائي للموقوفين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة بتهمة  حيازة ونشر معطيات مرسلة عن طريق الغش من منظومة معلوماتية، وكذا توزيع وعرض وحيازة بقصد التوزيع لمواضيع امتحان البكالوريا دورة جوان 2017، عن طريق الإنترنت والإضرار بالمصلحة الوطنية ، وتم إيداع مسير محل الإنترنيت الحبس ووضعه تحت الرقابة القضائية، فيما أُفرج عن 3 وغاب اثنان منهم عن الجلسة وفقا لذات المصدر.

نبيل شعبان

 

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