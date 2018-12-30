استنكارا للحادث المأساوي وتفشي العنف في الجامعات

كناس يدعو إلى وقفات غضب تنديدا بجريمة قتل الأستاذ قروي سرحان

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس إلى تنظيم وقفات احتجاجية اليوم، عبر كل جامعات الوطن، للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لحادثة الاغتيال الجبان الذي ذهب ضحيته الأستاذ قروي سرحان، بعدما تعرض لعدة طعنات خنجر تجاوزت الـ 20 طعنة وضربات بمطرقة حديدية - حسب خبرة الطبيب الشرعي - مؤكدا أن الوقفات الاحتجاجية ليست إلا بداية لحركة احتجاجية كبيرة عبر الوطن سوف يتم تدارس كيفياتها وتوقيتها لاحقا.

استنكر كناس في بيان له حالات العنف الأخيرة التي ما فتأت تشهدها الجامعة الجزائرية، والتي كان آخرها الاغتيال الجبان الذي ذهب ضحيته الأستاذ قروي سرحان رحمه الله من المركز الجامعي بخميس مليانة، كما يوجه دعوة عاجلة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، لفتح تحقيق فوري في حالات الإرهاب الجسدي والمعنوي الذي أصبح يتعرض له الأستاذ الجامعي، الذي وصل إلى درجة إزهاق الروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق. دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بهذه المناسبة الأليمة إلى اعتبار يوم الأربعاء 21 جوان 2017 يوم حداد وحزن وغضب، ويدعو جميع الأساتذة عبر الوطن إلى الوقوف وقفات احتجاجية أمام مقرات رئاسة الجامعات بداية من الساعة 11 صباحا، مع حمل شارات سوداء تعبر عن حدادهم على روح الفقيد، وقراءة الفاتحة على روح الفقيد رحمه الله في نفس التوقيت عبر جميع جامعات الوطن على الساعة 11 والربع صباحا، وهذه الوقفات الاحتجاجية ليست إلا بداية لحركة احتجاجية كبيرة عبر الوطن سوف يتم تدارس كيفيتها وتوقيتها لاحقا.