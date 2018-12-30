فتحت موقعا للكشف عن الأصناف التي مستها الندرة

وزارة الصحة تؤكد وفرة الأدوية الأساسية في السوق

أعلن مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حافظ حمو، عن وفرة الأدوية الأساسية في السوق الوطنية على العموم، معترفا من جهة أخرى، بوجود ضغط على أنواع قليلة فقط، بسبب تحويل مصنع صيدال من الحراش إلى كل من مصنعي المدية والدار البيضاء، وكذا توقيف مخبر نمساوي عن إنتاج الصنف المستورد.

أشار مدير الصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة، خلال الندوة التي عقدها بمقر الوزارة، إلى أن ملف تسيير الأدوية شائك جدا، بالنظر إلى عدد المتدخلين في هذا المجال من متعاملين محليين ومخابر أجنبية، وقال في ذات السياق، بمجرد تسجيل بعض الاختلالات في حلقة من هذه السلسلة، تحدث اضطرابات في توزيع هذه المادة الحيوية، واعتبر حافظ حمو، أن الندرة المزعومة تخص العلامات التجارية وليس التسمية الدولية المشتركة التي لها ما يقابلها في الأدوية الجنيسة، حيث تعود بعض الانقطاعات إلى المسار الذي يقطعه الدواء من التصنيع إلى المراقبة قبل وضعه في السوق، مؤكدا أن مصالح الوزارة سوف تعمل مستقبلا على استيراد أصناف من الأدوية تكون مدة صلاحيتها أطول، لتفادي حدوث ندرة في السوق، وأرجع أسباب الضغط الذي تعرفه بعض الأصناف من الأدوية سواء كانت منتجة محليا أم مستوردة، إلى تحويل مصنع صيدال من الحراش إلى كل من مصنعي المدية والدار البيضاء، وكذا توقف مخبر نمساوي عن إنتاج الصنف الذي تستورده الجزائر، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أحد المتعاملين الجزائريين التزم بإنتاج هذا الصنف من الأدوية في إطار الشراكة مع مخبر إيطالي خلال السداسي الثاني من السنة الجارية . وفيما يتعلق بتحرير برامج الاستيراد لسنة 2018، أضاف أن الوزارة تسعى إلى إطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل، لجعل هذه المادة الحيوية في متناول المريض بشكل دائم ومستمر، وأن كل المنتجين المحليين أوفوا بالتزاماتهم سواء تعلق الأمر بالكمية المنتجة أم المخزون، وأعلن في ذات السياق، عن فتح ركن بموقع الإنترنت لوزارة الصحة حول ندرة الأدوية لتقديم المعلومات اللازمة حول الأصناف التي تعرف انقطاعات لتدارك الخلل.