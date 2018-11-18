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نواب المجلس الشعبي الوطني يثمنون محافظة مخطط عمل الحكومة على الطابع الاجتماعي للدولة

  21 جوان 2017 - 11:41   قرئ 229 مرة   0 تعليق   الوطني
نواب المجلس الشعبي الوطني يثمنون محافظة مخطط عمل الحكومة على الطابع الاجتماعي للدولة

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني  مساء أمس  الثلاثاء مضمون مخطط عمل الحكومة خصوصا في شقه المتعلق بضرورة المحافظة على  الطابع الاجتماعي للدولة و جعل المؤسسة الاقتصادية المستحدثة للثروة  في قلب  اهتمامات الجهاز التنفيذي فضلا عن اجماعهم على ما تضمنه من مساعي ترمي الى البحث عن مصادر مالية بديلة خارج قطاع المحروقات عن طريق تنويع الاقتصاد  الوطني و عصرنة النظام المالي و تكريس العدالة الاجتماعية

وقد أجمع النواب المتدخلون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس  المجلس السيد سعيد بوحجة عقب عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الاول عبد  المجيد تبون على أن هذا المخطط  المستلهم في مجمله من برنامج رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة  ياتي في وقت يتطلب حشد جميع الطاقات و دعم  و مرافقة كل  المبادرات و تعزيز أواصر التعاون المشترك  بين السلطتين التنفيذية و التشريعية  لمواجهة التحديات الراهنة .وأكد النواب أن هذا المخطط هو "خارطة طريق " تضع انشغالات المواطن في مجالات  السكن و الصحة و التربية و تنمية الاقتصاد و تنويعه و حماية القدرة الشرائية على رأس أولويات عمل الحكومة .في هذا الصدد أبرز النائب عبد المجيد سي عفيف ( حزب جبهة التحرير الوطني) أن  مخطط عمل الحكومة يحمل  في طياته "إصلاحات عميقة تخص العديد من المجالات  الحيوية ذات الصلة الوطيدة بالحياة اليومية للمواطن  كما يحرص على احتواء كل  الاختلالات المسجلة و يقترح حلول عملية لتجاوزها ".من جانبه أكد النائب بهاء الدين طليبة ( جبهة التحرير الوطني ) أن مخطط عمل  الحكومة ياتي في مرحلة جد حساسة تتطلب تعبئة  كل القوى الحية في البلاد من أجل  مواجهة تحديات المرحلة   مثمنا ما يقترحه من حلول لإضفاء ديناميكية اكبر  لمردود الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار المنتج و دعم التنمية في مختلف  المجالات.أما النائب حبيب سنوسي ( جبهة التحرير الوطني) فقد أكد ان هذا المخطط هو "مرآة عاكسة " للطرح السياسي و الاقتصادي لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يحرص على الحفاظ على الطابع  الاجتماعي للدولة و يكرس العدالة و دولة القانون ويحمي الحريات الجماعية و الفردية منتقدا الأصوات التي تحاول " رسم صورة  سوداء عن الوضع و التي تشكك في قدرة الحكومة على تجاوز هذه الظرفية الاقتصادية"

من جانبها حيت النائبة نبيلة أحلام امحمدي ( جبهة التحرير الوطني ) مضمون مخطط الحكومة الذي يسعى إلى حماية اكبر للقدرة الشرائية للمواطن كما يطرح  أسس متينة لإرساء تنمية مستدامة شاملة و "يرسم خارطة واضحة المعالم  لترقية  مردود  القطاعات الحيوية في البلاد مثل قطاع السكن و الصحة و التعليم".في هذا الصدد  - تضيف النائبة -  فان مخطط عمل الحكومة ابرز" أبعادا جديدة  لتطوير الارياف لجعلها اقطابا منتجة كما ثمنت توسيع نسيج  المقاولات الانجاز  في هذه المناطق لدعم حق السكن لمواطني الأرياف . من جانب آخر دعت النائبة  الى منح أولوية اكبر للقطاع الصحي الذي ما يزال  حسبها يعاني من ثغرات خصوصا في المناطق النائية و المعزولة و الإسراع  في ضبط  خارطة صحية واضحة  . وأضافت النائبة امحمدي قولها " أن هذا المخطط يسعى الى ترقية الديموقراطية  التشاركية و يضع أولويات سيما في مجال حماية الحدود الوطنية و محاربة الجريمة  المنظمة مشددة على ضرورة الالتفاف حوله و دعمه بما يخدم المصالح العليا  للبلاد"

 

 

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