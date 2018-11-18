توقيف سارق منازل من ضحاياه مستشار في وزارة حساسة بالعاصمة

أوقفت الشرطة، مؤخرا مشتبه فيه في التسلل إلى المنازل وسرقة ما فيها من معادن ثمينة ومبالغ مالية، وهواتف نقالة في الجزائر العاصمة.

وحسب ما جاء في بيان من أمن مقاطعة ادارة حسين داي بالولاية، فإن من بين ضحايا المشتبه مستشار بإحدى الوزارات الحساسة، أين تعرض لسرقة داخل منزله والاستولاء على مبالغ مالية بالعملة الصعبة وجهازي إعلام آلي، أما الضحية الثاني فهو مغترب في دولة أجنبية.

واضاف ذات البيان أن التحريات بينت للشرطة أن السارق يستعمل قفازات حتى يمحي آثار الجريمة، كما وردت معلومات من أبناء الحي بمواصفات انطبقت على المشتبه فيه الذي كان في كل مرة يتردد على مكان ما بسيارته ويبقى هناك لمدة طويلة يعاين المنزل الذي سيسرقه .

وتمت الإطاحة بالمشتبه فيه داخل مركبته وهو في حالة ترقب احد الضحايا كما اعتاد عليه وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي وجد بحوزته قفازين جلديين يستعملهما في السرقات حيث تبين بعد تحويله لفرقة تحقيق الشخصية لغرض رفع بصماته انه متورط في قضيتين الأولى متعلقة بسرقة توابع مركبة سياحية والثانية قضية سرقة بالتسلق متبوعة بالكسر كما ثبت تورطه في قضايا انتحال هوية الغير والتصريح الكاذب بانتحال هوية الغير. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت.