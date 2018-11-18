توقيف 3 أشخاص وحجز 3 آلاف قرص مهلوس من نوع "إريكا" ببراقي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي من وضع حد لجماعة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص مختصة في جلب بيع وترويج المهلوسات العقلية والمخدرات، كما تم حجز 3 آلاف قرص مهلوس وكمية من القنب الهندي .

وقال منيعي خالد رئيس الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبراقي، أنه في إطار التحقيق المفتوح لمصالح الشرطة القضائية لبراقي، تم وضع حد لجماعة اجرامية منظمة مختصة في المتاجرة، تخزين، نقل وشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية وكذا المخدرات من نوع القنب الهندي، حيث تم ضبط كمية جد معتبرة من المخدرات العقلية والمخدرات الصلبة.

وأضاف ذات المتحدث أنه تم تفكيك عناصر الشبكة المتكونة من أربعة أفراد مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 سنة، وتم توقيف إثنين منهم والثالث حالة فرار والمتهم الرابع متواجد في المؤسسة العقابية تم تقديمه من قبل عناصر أمن براقي، كما تم حجز اسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وعائدات المخدرات من مبلغ مالي معتبر والسيارة التي كانت تستعمل من طرف أفراد هذه الجماعة لنقل وتوزيع وبيع هذه السموم.

وأكد منيعي أن الأشخاص الموقوفين من ذوي السوابق العدلية في قضايا مماثلة، و يعتبر الفاعل الرئيسي من أخطر مروجي وناقلي السموم في الضاحية الشرقية للعاصمة، حيث تعرف هذه المهلوسات من نوع "إريكا 300ملغ" رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة حسب الطلب في السوق الإجرامي لدى الفئة المروجة والمستهلكة، وتبلغ سعر الكبسولة في السوق 500 دينار للكبسولة، والقيمة الإجمالية تقدر بـ300 مليون سنتيم.