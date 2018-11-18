توقيف بارونين وحجز أزيد من قنطار من الكيف في تلمسان وسيدي بلعباس

تمكن عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، أمس الثلاثاء، من توقيف باروني مخدرات وضبط 120 كيلوغرام من الكيف المعالج إضافة إلى 2560 لتر من الوقود بكل من تلمسان وسيدي بلعباس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود، أمس الثلاثاء 20 جوان 2017، باروني مخدرات وضبطوا 120 كيلوغرام من الكيف المعالج إضافة إلى 2560 لتر من الوقود بكل من تلمسان وسيدي بلعباس.

ومن جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتلمسان وإيليزي.