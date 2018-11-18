بلايلي ممنوع من اللعب في الجزائر والوجهة قد تكون تونس

لن يكون بامكان مدلل انصار اتحاد العاصمة السابق يوسف بلايلي العودة إلى مداعبة الكرة من بوابة البطولة الجزائرية بالرغم من إنصاف المحكمة الدولية الرياضية له في قضية الإيقاف ل 4 سنوات.

يبدو ان سوء الطالع لا يزال يطارد لاعب اتحاد العاصمة السابق يوسف بلايلي، فبعد مرور 24 ساعة فقط من قرار التاس بتخفيض عقوبته من 4 سنوات الی اثنين ما يعني عودته رسميا الی المنافسة بداية من 20 سبتمبر المقبل، كشفت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية ان المعني بالأمر ممنوع من اللعب في الجزائر قبل 2019 باعتبار انه لم يطعن علی مستوی الفاف واكدت ذات المصادر ان الرءيس خير الدين زطشي لا ينوي تخطي قرارات سابقه محمد روراوة حتی لا يشجع لاعبين اخيرين علی الوقوع في فخ المخدرات، هذا واشارت تقارير صحفية تونسية امس، ان بلايلي يتواحد محل اهتمام كل من ناديه السابق الترجي بالاضافة الی النجم الساحلي وتبدو البطولة التونسية الوجهة الاقرب لابن مدينة الباهية.

ل. صحراوي