ألف عائلة معوزة تستفيد من مساعدة مالية بمناسبة عيد الفطر

ستستفيد 1.000 عائلة معوزة بمناطق الجنوب والهضاب العليا من غلاف مساعدات مالية و ذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وبمبادرة من الهلال الاحمر الجزائري، حسب ما كشفت عنه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة رئيسة الهلال سعيدة بن حبيلس

وأوضحت السيدة بن حبيلس في تصريح للصحافة على هامش ابرامها اتفاقية شراكة مع فنان في الراب سفيان زرماني المدعو" فيانسو" و هو جزائري مقيم بفرنسا أن الهلال الاحمر الجزائري سيشرع ابتداء من غد الاربعاء في توزيع مبلغ مالي قدره 4.000 دينار لفائدة 1.000 عائلة معوزة متواجدة بالقرى النائية بمناطق الجنوب والهضاب العليا بحيث يشرف على توزيعها لجان الهلال على المستوى المحلي بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمجتمع المدني

وأضافت السيدة بن حبيلس أن الهلال الاحمر الجزائري برمج أيضا بمناسبة عيد الفطر زيارات الى المستشفيات لتقاسم فرحة العيد مع المرضى الى جانب توزيع البسة على أطفال من عائلات معوزة الى جانب أطفال الرعايا السوريين المتواجدين بالجزائر، وبخصوص مساهمة الهلال في العمليات التضامنية خلال شهر رمضان أكدت ذات المسؤولة أنه تم توزيع طرود للمواد الغذائية لفائدة 40.000 عائلة محتاجة بحيث تراوحت القيمة المالية لهذه الطرود ما بين 5.000 و 7.000 دج، مبرزة أن الاولوية منحت للعائلات المعوزة المتواجدة بالقرى النائية الى جانب توزيع وجبات غذائية ساخنة على مستوى 300 مطعم للافطار.وبخصوص الاتفاقية أكدت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري أن هذه العملية تندرج في اطار المسعى الرامي الى نشر ثقافة التضامن وتدعيم قدرات الهلال للقيام بمهامه الانسانية وستسمح للفنان زرماني بمساندة النشاطات الهلال عن طريق تنظيم تظاهرات فنية تساهم في العمليات الإنسانية