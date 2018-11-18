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منحرفون اقتحموا ساحة البريد المركزي

أعمال شغب تحوّل حفلا خيريا إلى حلبة مصارعة وتلغي سهرة فنية

  21 جوان 2017 - 19:40   قرئ 743 مرة   0 تعليق   الوطني
أعمال شغب تحوّل حفلا خيريا إلى حلبة مصارعة وتلغي سهرة فنية

في حادثة غريبة تعد سابقة، عاشت ساحة البريد المركزي سهرة أول أمس بالعاصمة، على وقع أحداث شغب ولدت رعبا وسط العائلات الحاضرة بقوة لمتابعة ما يقدمه الفنان المغترب  سفيان فيانسو ، حيث قام عدد من الشباب المنحرفين بأعمال شغب استهدفت الحضور، وصلت إلى حد تكسير الممتلكات العامة، في خطوة منهم لإيقاف الحفل نهائيا، وهو ما خلق حال استنفار قصوى مصحوبة بإغماءات وصرخات للحضور.

   

عاشت ساحة البريد المركزي سهرة أول أمس، على وقع أحداث مرعبة تسببت في هلع وإغماءات في صفوف الجمهور الغفير المشارك في سهرة الحفل الخيري للفنان المغترب  سفيان فيانسو  الذي لم يعد للجزائر منذ 03 سنوات تقريبا، ضمن البرنامج الذي سطره رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش تحت عنوان  عاصمة لا تنام .

كان الحفل ناجحا إلى حد بعيد، حيث استطاع من خلاله الفنان سفيان فيانسو الذي انطلق مشواره الغنائي في 2009، تقديم قالب متنوع من الأغاني العصرية في طابع  الراب ، حيث أرقص الحاضرين على مدار ساعة ونصف من الزمن تقريبا، قبل أن تأخذ الأحداث مجرى آخر بسبب بعض الفئات الغاضبة التي انتهكت حق المنظمين في إحياء سهرات قانونية، كان نهايتها إلغاء الحفل، بعد أن شهدت ساحة البريد رعبا وسط الحاضرين. وحاولت جريدة المحور اليومي التواصل مع الهيئات المعنية لمعرفة تفاصيل أكثر عن مجريات الحدث في ظل غياب رئيس بلدية الجزائر الوسطى الذي لا يرد على الاتصالات الهاتفية. وحاول أغيلاس أمقران رئيس لجنة حي حريشات بالجزائر الوسطى ربط الأحداث التي شهدتها سهرة الفنان  سفيان فيانسو  ببعض الجهات المعارضة لسياسة رئيس بلدية الجزائر الوسطى بسبب اقتراب موعد الانتخابات المحلية، مؤكدا استنكاره لما شهدته ساحة البريد المركزي كممثل للمجتمع المدني، مؤكدا أن ما حدث كان سببه بعض رؤساء لجان الأحياء الذين يمثلون فقط أنفسهم، مؤكدا أن الحفل كان ناجحا في بدايته كغيره من النشاطات الأخرى التي تنظمها بلدية الجزائر الوسطى ليتفاجأ الجمهور بأفعال شغب أوقفت الحفل نهائيا، وهو ما لم تشهده المنطقة من قبل. وأكد المتحدث أن أعوان البلدية قاموا بحماية العائلات الحاضرة بالاستعانة بأعوان الأمن الذين لم يكن عددهم كبيرا، لأن الحفل تزامن مع وقائع مباراة كرة القدم بين شباب بلوزداد واتحاد بلعباس في نصف نهائي كأس الجمهورية. وقال المتحدث إن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات، معظمها من تصوير المخربين الذين سبق لهم أن حاولوا إثارة المشاكل حول السكنات والأحياء لكنهم فشلوا، لينتقلوا بعدها إلى مراحل أخرى من التخريب الذي طال أفراد المجتمع المدني. يذكر أن الحفل الذي ألغي هو حفل خيري تبرّع به الفنان لصالح الأطفال المرضى واليتامى بعدما ألغى 03 مواعيد فنية بفرنسا، ليسجل من خلاله العودة إلى الديار بعد غياب دام قرابة 03 سنوات، في مبادرة منه تنمّ عن حبه للعمل الإنساني خصوصا في الشهر الفضيل. 

نجيبة صيودة

 

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