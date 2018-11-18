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الطاهر حجار يؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية

لست أدري لماذا يحتج الأساتذة... مقتل قروي ليس له علاقة بالجامعة

  21 جوان 2017 - 19:45   قرئ 746 مرة   1 تعليق   الوطني
لست أدري لماذا يحتج الأساتذة... مقتل قروي ليس له علاقة بالجامعة

فنّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن تكون جريمة القتل التي تعرّض لها الأستاذ الجامعي المغدور، بشير قروي سرحان، ذات صلة بالجامعة، متسائلا عن سبب خروج نقابة الأساتذة في احتجاج رغم أنّ الجريمة ليست مرتبطة بالجامعة.

 

أدان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، جريمة القتل الشنعاء، التي راح ضحيتها الأستاذ الجامعي قروي سرحان وسط مدينة تيبازة، نافيا أن تكون لها أي علاقة بالجامعة.

وقال الطاهر حجار في تصريح للصحفيين، على هامش حضوره عرض الوزير الأول لمخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني:  نستنكر الجريمة الشنعاء لكن نؤكد أن لا علاقة لها بالجامعة، لأنها وقعت خارج أسوار الجامعة ليلا في ضواحي تيبازة، علما أن الأستاذ يعمل في جامعة خميس مليانة، وكان حسب المعطيات الأولية مقيما في بيت والديه بالجزائر العاصمة وتلقى مكالمة في الليل وذهب إلى مكان الجريمة وهناك قتل . وأوضح وزير التعليم العالي، أنه تم إلقاء القبض على الجناة والقضية أمام العدالة، مضيفا أن التحقيقات ما زالت جارية.

وفي رده على سؤال بخصوص الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها النقابة الوطني لأساتذة التعليم العالي، أكّد الطاهر حجار أن الجريمة ارتكبها أشخاص ليسوا طلبة جامعيين ولا علاقة لها بالجامعة ولا بالقضايا البيداغوجية، ولست أدري لماذا يحتج الأساتذة.

يذكر أن مصالح الشرطة بأمن ولاية تيبازة تمكنت يوم الثلاثاء من توقيف المشتبه بهما الرئيسين في جريمة القتل العمدي التي راح ضحيتها الأستاذ الجامعي الذي تم العثور على جثته على مستوى حي 122 مسكن بنفس الولاية. وأعلن وزير التعليم العلي والبحث العلمي عن تنظيم ندوة وطنية قبل نهاية السنة حول الخدمات الجامعية، سيشترك فيها كل المتعاملين الذين لهم علاقة بديوان الخدمات الجامعية، للخروج بتوصيات تهدف إلى تحسين ظروف معيشة الطالب.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (1 منشور)

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