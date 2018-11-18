دشّن مشواره بخطاب صارم لمحاربة ظاهرة اختلاط المال بالسياسة

تبون يواجه رجال المال المتوغلين في دواليب السلطة

وقف الوزير الأول عبد المجيد تبّون، وهو يعرض مخطط عمل الحكومة، ليلة أول أمس، عند عقبة اختلاط المال بالسياسة، وقدّم وعودا صارمة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بعزم الحكومة جديا على الفصل بين الدولة والمال، وهو التصريح الذي صفّق له النواب مطوّلا، بالنّظر إلى حساسية المسألة، التي يراها الكثيرون الخطر الأكبر الذي يهدّد الدولة.

استوقفت ظاهرة المال السياسي، أو ما بات يعرف بـ الشكارة الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي كان يعرض مخطط عمل حكومته الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ليلة أول أمس، وقدّم وعودا تنمّ عن ملاحظات سابقة وُجهت إلى حكومة عبد المالك سلال، بتغلغل رجال أعمال لم يقدّموا أيّ دفع للاقتصاد الوطني، مقابل استفادتهم من الامتيازات بفضل أصدقائهم من الوزراء الذين هم بالأصل رجال أعمال يدافعون عن مصالح هذه الفئة.

أكّد عبد المجيد تبّون، أنّ الحكومة ستكون صارمة في إبعاد هذه الفئة عن دواليب السلطة، مشدّدا على أنّ الجهاز التنفيذي الذي يتولّى قيادة قاطرته سوف يسهر على حماية المؤسسات من ظاهرة تغلغل المال في دواليبها، بعدما أكّد أنّ رجال الأعمال عليهم أن يعرفوا أن الدولة دولة والمال مال ولا ينبغي الخلط بينهما.

قال تبون ليكن واضحا أن الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك وأنه من حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو في السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد وسنفرق بين المال والسلطة ليسبح كل في فلكه ، مضيفا يقال هنا وهناك أننا سنصطدم برجال المال والأعمال وهذا غير صحيح، فنحن متيقنون أن الثروة لا تأتي إلا بفضل المؤسسة الاقتصادية ولا تأتي إلا بالأعمال، لكن العمل والمال لا يتوغلان في دواليب الدولة فالدولة دولة والمال مال .

مدّ عبد المجيد تبون، يده إلى نواب المجلس الشعبي الوطني بصفتهم ممثّلي الشعب، من أجل العمل سويا لمعالجة الأزمة المالية وإخراج البلد من التبعية للمحروقات، مشددا على أنّ الأزمة الحقيقية التي تواجهها الجزائر لا تكمن في انخفاض الموارد فقط بقدر ما تكمن في القدرة على العمل المشترك والتعامل مع الغير والثقة في النفس لبلوغ أهداف محددة بقواعد بسيطة تطبق على الجميع دون استثناء وبدون خرق للقانون .

بعدما شدّد على تمسّك الدولة بطابعها الاجتماعي الذي يكمن في حماية الفئات الهشّة، من خلال سياسة الدعم الاجتماعي، مشددا على أنّ الدولة الاجتماعية وصية من وصايا الشهداء ولا يمكن التخلي عنها مهما بلغنا من تطوٍّر في المجال الاقتصادي، وأكّد المسؤول الأول عن الحكومة، عن عزم هذه الأخيرة خوض مشاورات واسعة يشارك فيها كلّ من النقابات، الأحزاب، المجتمع المدني والباترونا، من أجل صياغة نمط سياسة دعم جديدة بما يحمي القدرات المالية للدولة، من خلال تصويب هذا الدعم نحو الفئات الشعبية التي تستحقه فعلا بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الاقتصاد الوطني، وركّز كثيرا على أنّ حكومته تولي لثلاث قطاعات أهمية قصوى، لأنها القطاعات التي يبحث الشعب عن تنميتها والمتمثلة في الصحة، التربية والسكن، ولفت عبد المجيد تبون، إلى أنّ السياسة الاقتصادية للحكومة، ستعتمد بالأساس على إرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال، وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري. يهدف مخطط عمل الحكومة في مرحلة 2020-2030 إلى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة ورفع الدخل الفردي بنسبة 2.3 ومضاعفة التصنيع والوصول إلى الأمن الغذائي، لدعم النمو الاقتصادي والقضاء على التجارة الموازية والاحتكار والعمل غير المصرح به.