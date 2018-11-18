نواب الموالاة يرافعون لمحاربة البيروقراطية وتنشيط القطاعات المنتجة

المعارضة متفائلة بوعود تبون بمحاربة اختلاط المال بالسياسة

انقسم نواب المجلس الشعبي الوطني، في مواقفهم بخصوص مخطط عمل الحكومة، في الوقت الذي ركّز فيه عدد كبير منهم على وعود عبد المجيد تبّون، بمحاربة اختلاط المال بالسياسة، في الوقت الذي نبّهت فيه المعارضة من غياب الأرقام في المخطط واعتماده على الخطاب والوعود الفضفاضة.

قالت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، فوزية بن سحنون، إنّ الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبّون، يحمل برنامجا طموحا بعيدا عن الديماغوجية والشعبوية، مشيرة إلى عمله القصير بوزارة التجارة، حيث نفّذ سياسة صارمة في حماية الأموال العمومية من خلال قرارات رخص الاستيراد، ولفتت النائب عن الأرندي، إلى أنّ تبّون قدّم خطابا قويا أمام النواب وهو يتحدث عن اختلاط المال بالسياسة ووعد بحماية مؤسسات الدولة من رجال الاعمال، هذا الخطاب الذي اعتبرته فوزية بن سحنون قابلا للتجسيد وليس مجرد وعود. واعتبرت بن سحنون، أنّ الحكومة السابقة فشلت في القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة لكن الآمال تجدد مع تبون.

من جانبه، قال النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، إنّ تشكيلته السياسة سجّلت إيجابيات وتناقضات وكذا مهدت لبعض التنازلات في مخطط عمل الحكومة، ومن بين الإيجابيات تمسّك الحكومة بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وكذا الصرامة في عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، كما لفت تعزيبت إلى أن تبون قد ألقى فعلا خطابا قويا بخصوص منع الاختلاط بين المال والسياسة وتصادم مصالح رجال الأعمال، مما يجعلهم يرمون بأيديهم إلى مؤسسات الدولة، مؤكدا أنّ هذا هو أكبر خطر على الدولة، واعتبر تعزيبت أنها تصريحات شجاعة، لكنها تحتاج بالضرورة إلى تصويب السياسات الاقتصادية والاجتماعية السابق والتراجع عن مجمل القوانين التقهقرية التي اعتمدت في الحكومة السابقة، وحذٍّر تعزيبت من شبح الإفلاس، مطالبا الدولة بالتحرّك لاسترجاع أكثر من 120 مليار دولار ضرائب غير محصّلة، مؤكّدا أنّ حزب العمال سوف يقف إلى جانب تبون إذا ما قرّر ذلك، كما طالب بمحاربة لوبيات التجارة الخارجية التي تضخّم الفواتير وتهرّب العملة الصعبة، واستحداث الضريبة على الثروة وإصلاح منظومة الضرائب المحلية.

دعا النائب عن تحالف النهضة والعدالة، سليمان شنين، الحكومة، إلى فهم رسالة الملايين من المقاطعين للانتخابات ورسالة الحزب الأكبر في البلاد وهو حزب الورقة الملغاة، وأكد النائب أن تحصين الجبهة الداخلية تكون من خلال تعميق إجراءات الثقة التي يطالب بها المواطن التي جاءت بعض عناوينها في مخطط الحكومة، إلا أن هذه النصوص تحتاج إلى تجسيد، على غرار دولة القانون واستقلالية القضاء والتكفل بالحريات. ولاحظ أننا أمام مسؤوليات تاريخية في تصحيح الاختلالات التي تساعد في تضخيم كل ما هو مواز وتجعل للتطرف والحدية والغلو سوقا كبيرة يصعب التحكم فيها وتنعكس على باقي مجالات الحياة. دعا النائب عن الأفلان عبد القادر عبد اللاوي، الحكومة والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني إلى انتهاج مقاربة تشاركية خدمة للوطن عوضا من الركوب عليه، من قبل بعض الأحزاب التي وصفها بالدكاكين السياسية وبعض نقابات المال، كما دعا الحكومة إلى التزام الشفافية في السياسات العمومية، وترشيد النفقات لصون المال العام، وعصرنة النظام الضريبي وإصلاح قطاع الفلاحة الذي هضم أموالا كبيرة دون جدوى.

من جانبه، دعا النائب عن الأفلان بلخضر نعوم، الحكومة إلى التوجه نحو تفعيل وإعادة النظر في بعض قوانين القطاعات المربحة كالفلاحة والصناعة، وإزالة العراقيل البيروقراطية ومنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين والولاة إضافة إلى التحصيل الجبائي.