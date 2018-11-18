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أشارت إلى أن هدفها هو الدفاع عن حقوق العمال

تنسيقية موظفي الصحة تهدد بمقاضاة الأطراف التي تحاول كسرها

  22 جوان 2017 - 01:44   قرئ 529 مرة   0 تعليق   الوطني
تنسيقية موظفي الصحة تهدد بمقاضاة الأطراف التي تحاول كسرها

هددت التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة المنضوية تحت لواء سافاب، برفع شكاوى إلى كل من وزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل، ضد الذين يحاولون كسرها وتهديد العمال من أجل إرضاء نقابات أخرى، مشيرة إلى أن الهدف من إنشائها هو الدفاع عن حقوق العمال دون تمييز.

 أشار المنسق الوطني لموظفي الصحة كلبيب بدر الدين إلى أن تحركهم يأتي بعد التهجمات والتهديدات التي تصل إلى قيادة التنسيقية الوطنية لموظفي الصحة المنضوية تحت لواء سافاب، مؤكدا رفضه رفضا تاما لأي تهديد إداري ضد التنظيم ومحاولة كسر النقابة مهما كانت الطريقة خاصة محاولة تهديد العمال من أجل إرضاء نقابات أخرى، حيث اعتبر ذلك قرارا سيأخذ صاحبه أو المسؤول المتعسف إلى المحكمة. وأضاف بيان التنسيقية الذي تحوز  المحور اليومي  نسخة عنه، أن التهديدات التي تأتي تحت إيعازات بعض النقابات تمثل مرحلة فشل لهم وهي مرحلة زوال، إذ لا يمكنهم إرغام العمال إلا بالتهديدات الدنيئة واستعمال الإدارة من أجل تهديد بعض العمال بطريقة غير شرعية، حيث توعد المتحدث برفع شكوى إلى كل من وزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل، بغية تطبيق القوانين بصرامة ضد المسؤولين المتورطين. وقال:  إذا لم ترفع هذه الجهات يدها على النقابة، فإننا سننظم إضرابا وطنيا ، سيؤدي حتما إلى شل قطاع الصحة بأكمله، كما أنهم سينظمون وقفة أمام وزارة العمل إن تطلّب الأمر. وأضاف المتحدث قائلا إن النقابة تسعى إلى تحقيق مطالب العمال الشرعية و لن نيأس مطلقا حتى تجد الدولة حلا للأوضاع المزرية لعمال الصحة وحتى الأطباء الذين يعانون من تعسفات وقحة من بعض المسؤولين ، كما أنها ستسعى إلى تغيير القانون الأساسي الذي يمس الأسلاك المشتركة، فبعد تشاور مع كل الأطراف، تَقرَّر إنشاء خلية وطنية  لكل صنف من عمال الصحة دون تفرقة، ومنها خلية مساعدي التمريض التي امتصّت أكبر عدد من عمال الصحة في ظرف قياسي، فضلا عن خلية وطنية للأطباء الأخصائيين والعامين والأسلاك المشتركة والأشعة، إضافة إلى المخبريين ومختصي التخدير، حتى يتسنى للجميع رفع مشاكلهم للوزارة مباشرة دون انتظار.

 نادية حدار

 

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