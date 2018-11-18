بالموازاة مع إصدار بيان تنديد

أساتذة جامعة قسنطينة ينظمون وقفة ترحم على قروي سرحان

قام، يوم أمس، عشرات أساتذة جامعات قسنطينة بالتجمع أمام المبنى الإداري لجامعة منتوي، في وقفة ترحم على روح الأستاذ القتيل قروي سرحان، الذي شكل مقتله صدمة لدى الكثيرين، داعين الوزارة للتدخل وإيجاد حل سريع للانزلاق الذي تعرفه الجامعة.

تبعا لنداء المجلس الوطني لأساتذة العالي كناس ، تجمع العشرات من أساتذة مختلف الجامعات والكليات بقسنطينة أمام المبنى الإداري لجامعة منتوي، أين ترحموا على زميلهم قروي سرحان الذي قتل على يد طالبين شقيقين في جريمة وصفوها بالبشعة، معبرين عن رفضهم لتحول ساحات الحرم الجامعي لساحات معارك وعنف يتعرض لها الأساتذة داخل الحرم الجامعي وخارجه، فيما تم إصدار بيان من قبلهم طالبوا من خلاله الجهات الوصية الممثلة خاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدخل العاجل لوقف كل مظاهر العنف التي أخذت في الاستفحال.