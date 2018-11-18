بعد أحداث الشغب التي وقعت في ساحة البريد المركزي أول أمس

مصالح الأمن تفتح تحقيقا في الحادثة لمعرفة ملابساتها

علمت المحور اليومي من مصادر أمنية أن مصالح أمن ولاية العاصمة فتحت تحقيقا حول أحداث الشغب التي وقعت أول أمس في ساحة البريد المركزي، على هامش الحفل الذي نظم من قبل بلدية الجزائر الوسطى، حيث شهد الحفل أحداث شغب وتحطيم للمتلكات العامة من قبل مجموعات شبانية ثائرة، وعاشت العائلات التي كانت حاضرة حال ذعر ورعب، وحسب ذات المصدر فإن ذات المصالح لم تسجل حالات توقيف إلى حد الساعة. وللتذكير فإن الحفل كان من تنظيم بلدية الجزائر الوسطى التي كانت قد استقبلت الفنان المغترب سفيان فيانسو قبل يومين من أجل إحياء حفل بساحة البريد المركزي لفائدة العائلات مع إقرار مجانية الحضور، غير أن مجموعة من الشبان قامت بالاعتداء على الحضور والمغني الذي فر منهم، فضلا عن تحطيم الممتلكات العمومية، وهو ما تظهره الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع التي تداولت ذات الأحداث ووصفتها بالمرعبة.